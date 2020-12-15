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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

給說法／亂丟菸蒂被連開22張罰單，合理嗎？

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▲▼香菸，抽菸，菸蒂，開車，汽車。（圖／視覺中國）

▲亂丟菸蒂遭檢舉卻收到22張罰單，這可能是不當的裁罰處分，因為行政罰有「一行為不二罰」規定。（圖／視覺中國）

根據新聞報導，高雄一名男子日前在車內兩小時抽了22根菸，並因為隨地亂丟菸蒂遭到民眾拍下檢舉，但他收到環保局寄來的罰單卻高達22張之多。雖然隨地丟菸蒂不但會製造髒亂，也可能成為火源而引發火災，確實該罰，但一次開出22張罰單，有可能算是不當的裁罰處分。

持續性的違規能不斷處罰？

行政罰之目的是為了處罰違反《行政法》上義務的行為，但亦有「一行為不二罰」之規定，防止國家對人民的同一行為做多次的處罰。而所謂的「一行為」，分有自然與法律上的一行為。

自然的一行為就是指單純日常所見的「一個動作」，而法律上的一行為則是指，就算有多次的動作，但因為緊密的關聯性、持續性或接續性，讓這些行為可以被評價為一個法律行為，這樣就會被認定為「法律上的一行為」。

行政機關的裁罰到底會不會牴觸「一行為不二罰」原則，就必須要視這些行為在法律上到底算不算是同個行為而定。司法院大法官也曾就「是否能對持續違規停車施予多次處罰」做出釋字第604號解釋。大法官認為，雖然執法人員運用連續舉發及多次的處罰，確實能形成嚇阻作用，以達成行政管制的目的，但這仍須符合法律授權明確性原則，也就是法律必須要有明文才能這麼做。

第604號解釋中提到，在《道路交通管理處罰條例》第85-1條中就有明文寫到「違規地點相距六公里以上、違規時間相隔六分鐘以上或行駛經過一個路口以上」、「未能將汽車移置每逾二小時」。所以每相隔六分鐘、每逾兩小時就會被當成「不同行為」，因此在符合連續舉發標準的情況下，就不會產生「一行為不二罰」的問題。

亂丟煙蒂有什麼規定？

依照《廢棄物清理法》之規定，隨地吐痰、亂丟檳榔、口香糖或是紙屑、煙蒂等行為，將會被依同法第50條之規定，處以1,200到6,000元之罰鍰，被連開22張罰單就等於至少要付出26,400元的罰鍰。

不過行為人在同個地點、接續的時間內丟菸蒂，因為行動之間具有緊密的關聯性，應該被視為同一個法律上之行為才對。而且在此處條文中寫的是「屆期仍未完成改善者，按日連續處罰」，所以衛生局應該要給予行為人改善的時間後，才能做連續處分，並必須「按日」處罰。不管怎麼看，在兩小時內連開22張罰單都違反了「一行為不二罰」與「法律授權明確性原則」，所以應該屬於不適法的處分。

抽菸有害自己與周遭人的健康，亂丟菸蒂更可能形成公眾危害而有開罰的必要，以達成嚇阻與防範的目的，但即便如此，國家對人民的裁罰性處分仍應該要符合法定要件，才不會造成行政上的恣意與濫用，過度侵害人民的權益。（本文轉載自法操FOLLAW

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