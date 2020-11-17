檢舉達人「快轉影片」拍下亂丟菸蒂　高雄男逆轉閃過1200元罰鍰

記者黃翊婷／綜合報導

高雄馬姓男子去年11月8日被人檢舉亂丟菸蒂，挨罰1200元，他堅稱從未在當日騎車前往事發地點，「我否認影像中的人就是我本人」，並提出行政訴訟，想替自己討回公道。橋頭地院法官勘驗檢舉影片，發現的確難以斷定馬男就是違規之人，加上沒有其他積極證據可以佐證，最終裁定撤銷訴願決定及原處分，全案仍可上訴。

▲檢舉影片只有拍到行為人騎車的背影。（示意圖／記者黃翊婷攝，與本案當事人無關）

馬男在判決書中主張，在檢舉影片中，行為人右手並沒有做出任何丟擲動作，白色條狀物卻自動掉落，而且影片沒有拍到條狀物掉落地面的瞬間畫面，難以證明有「隨地拋棄」的事實，「影片已遭剪輯，行為人的動作像被快轉一樣，有違常理，而且影片不自然也不連續，合理懷疑是遭加工變造。」

馬男強調，他從未在2019年11月8日中午12時許騎車行經事發地點，更不可能被拍到亂丟菸蒂的畫面，「高雄市政府環境保護局沒有提出完整的連續影像，本件檢舉影像經過剪接，沒有足夠證據證明影像內的人就是我，我也否認影像中的人就是我本人。」

▲馬男否認亂丟菸蒂。（示意圖／記者屠惠剛攝，與本案當事人無關）

橋頭地院法官當庭勘驗檢舉影片，發現內容的確遭剪接成兩段，而且都無法以正常速度流暢播放，第一段影片在行為人以右腳踩踏菸蒂之後，隨即轉跳到第二段影片的騎車背影，中間片段明顯已遭刪除，也沒有拍到行為人的容貌，檢舉人甚至沒有保留完整影像檔案供事後查證，僅憑「單一證據」，確實難以認定馬男就是亂丟菸蒂的人。

法官接著指出，高雄市政府環境保護局對此開罰，顯然違反證據法則，加上也沒有其他積極證據可以佐證馬男違規，最終裁定准許撤銷訴願決定及原處分，全案仍可上訴。事情纏訟一年，馬男總算替自己討回公道，躲過罰鍰1200元，成功守住錢包。

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