賈靜雯乾拌麵下架！「燒椒麵」防腐劑標示不全　衛生局罰3萬

▲賈靜雯拌麵「賈以食日」 被爆防腐劑等等成分標示不完整。（圖／記者湯興漢攝）



記者周姈姈／台北報導

藝人賈靜雯和衛斯理成立的「賈以食日」乾拌麵品牌，被爆「燒椒麵」中的防腐劑等等成分標示不完整，北市衛生局指出，抽查後發現確實有成份沒有全部展開且標示清楚，目前已開罰3萬元，而業者也回應，11月就下架所有通路的燒椒麵，送交北市衛生局核可之後更改包裝標示，已於12月初重新上架。

北市衛生局表示，本次賈以食日事件是接獲民眾檢舉投訴，經抽查後發現燒椒麵的包裝標示確實有成分沒有全部展開且標示清楚，根據《食品衛生管理法22條》，針對要規定所有成分必須以中文標示展開，並且依序由量多至量少順序標示展開。

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▲賈以食日產品中的燒椒麵遭民眾檢舉，未將防腐劑標示出來。（圖／翻攝自賈以食日官網）

北市衛生局進一步解釋，這次抽驗的豆瓣醬，不可能只有黃豆，一定有複合成分添加，像是鹽等醬料，都要依序括弧標出，而這次抽驗的成分中沒標出的「己二烯酸甲防腐劑」即為防腐劑，依照現行法律規定，是豆瓣醬的合法添加物，並非是在燒椒麵本身的製程當中添加，因此燒椒麵產品本身寫「未添加防腐劑」並無違法。

北市衛生局指出，本次是以「成分未展開」開罰3萬元，並給2個月限期改善，目前廠商已經將展開後的標示送至衛生局審核通過，這段期間必須清理通路產品，如果期限過後，衛生局抽查發現架上有相同產品、被視為2次違規，會從6萬開罰。

▲燒椒麵產品標示中，未將豆瓣醬添加物標示展開，更於產品顯示無添加防腐劑。（圖／翻攝自電商平台）

針對這次的狀況，賈以食日回應，11月初接獲台北市衛生局來函指出，燒椒麵包裝成份標示中的豆瓣醬沒全部展開，才知道不能只列出豆瓣醬，必須列出其詳細成份，所以11月中就立即下架所有通路上的燒椒麵，並且將豆瓣醬送檢分析成份，在送交台北市衛生局核可之後更改包裝標示，12月初重新上架。賈以食日也提到，之後使用到豆瓣醬新產品也將會依照規定詳細列出成份。