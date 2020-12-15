新店男硬切拿女友包逼下車　客運司機10分鐘神救援！總經理看到了

▲男子的白色休旅車突然從公車左方超車，直接停在前方斑馬線上。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男駕駛竟在新北市新店路口攔停公車，上車後拿了長髮女友的東西就走，雙方爆發口角。但公車司機擔心女子的安危也跟著下車，最後幫對方解圍，獲得公司表揚。而男子危險駕駛，依法最高可罰2.4萬元。

事發於13日下午4時多，一輛要從新店開往桃園的中壢客運公車，才剛開過小碧潭站，就在新店中央路上被攔。根據行車記錄器畫面，男子的白色休旅車突然從左方超車，直接停在前方斑馬線上，整輛公車被擋住動彈不得。

▼男子拿走女友的東西逼她下車。（圖／東森新聞）

▼男子的後座車門還沒關，就一度往前開。（圖／東森新聞）

身穿黑衣的男子下車，拍了一下公車擋風玻璃，示意司機開門，一上車就走到女友的座位，拿起她的好幾袋包包，「走了啦」、「妳不要每次都這樣喔」。女子直喊「還給我」，雖不願下車，但因東西被拿走，只好跟著走下去。

此時，司機見狀打圓場，「不要生氣，不要生氣，怎麼了，小姐妳怎麼了」、「有什麼事好好講，不要生氣，不要跟他吵」、「沒什麼事情是不能解決的，不要用吵的好不好，我過去跟他講一下啦，這樣子我不放心妳。」

情侶下車後繼續爭吵，男子把女子的東西放在後座，就坐上駕駛座開走，不顧後座車門半開，所幸只開了一小段就停下。司機見義勇為，下車幫忙處理，全程大約10到12分鐘，而車上乘客也耐心等待，最後司機成功替女生解圍，讓對方順利回到車上。

對於司機英勇行為，車上一名食品公司總經理還特別寫信表揚。中壢客運也表示，會做出相應的獎賞。副總黃俊棋說，乘客對駕駛員的正義精神非常感動，因此就聯繫公司。而男子攔車及臨停路中的危險行為，按照《道路交通管理處罰條例》，最高可能會被罰2.4萬元。

▼司機下車和男子溝通，女子則站在一旁。（圖／東森新聞）

▼女子最後順利回到公車上。（圖／東森新聞）