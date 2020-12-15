　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新店男硬切拿女友包逼下車　客運司機10分鐘神救援！總經理看到了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

他硬切攔新店公車！拿女友包逼下車　司機神救援…總經理看到了。（圖／東森新聞）

▲男子的白色休旅車突然從公車左方超車，直接停在前方斑馬線上。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男駕駛竟在新北市新店路口攔停公車，上車後拿了長髮女友的東西就走，雙方爆發口角。但公車司機擔心女子的安危也跟著下車，最後幫對方解圍，獲得公司表揚。而男子危險駕駛，依法最高可罰2.4萬元。

事發於13日下午4時多，一輛要從新店開往桃園的中壢客運公車，才剛開過小碧潭站，就在新店中央路上被攔。根據行車記錄器畫面，男子的白色休旅車突然從左方超車，直接停在前方斑馬線上，整輛公車被擋住動彈不得。

▼男子拿走女友的東西逼她下車。（圖／東森新聞）

他硬切攔新店公車！拿女友包逼下車　司機神救援…總經理看到了。（圖／東森新聞）

▼男子的後座車門還沒關，就一度往前開。（圖／東森新聞）

他硬切攔新店公車！拿女友包逼下車　司機神救援…總經理看到了。（圖／東森新聞）

身穿黑衣的男子下車，拍了一下公車擋風玻璃，示意司機開門，一上車就走到女友的座位，拿起她的好幾袋包包，「走了啦」、「妳不要每次都這樣喔」。女子直喊「還給我」，雖不願下車，但因東西被拿走，只好跟著走下去。

此時，司機見狀打圓場，「不要生氣，不要生氣，怎麼了，小姐妳怎麼了」、「有什麼事好好講，不要生氣，不要跟他吵」、「沒什麼事情是不能解決的，不要用吵的好不好，我過去跟他講一下啦，這樣子我不放心妳。」

情侶下車後繼續爭吵，男子把女子的東西放在後座，就坐上駕駛座開走，不顧後座車門半開，所幸只開了一小段就停下。司機見義勇為，下車幫忙處理，全程大約10到12分鐘，而車上乘客也耐心等待，最後司機成功替女生解圍，讓對方順利回到車上。

對於司機英勇行為，車上一名食品公司總經理還特別寫信表揚。中壢客運也表示，會做出相應的獎賞。副總黃俊棋說，乘客對駕駛員的正義精神非常感動，因此就聯繫公司。而男子攔車及臨停路中的危險行為，按照《道路交通管理處罰條例》，最高可能會被罰2.4萬元。

▼司機下車和男子溝通，女子則站在一旁。（圖／東森新聞）

他硬切攔新店公車！拿女友包逼下車　司機神救援…總經理看到了。（圖／東森新聞）

▼女子最後順利回到公車上。（圖／東森新聞）

他硬切攔新店公車！拿女友包逼下車　司機神救援…總經理看到了。（圖／東森新聞）

ET快訊
去大陸2年賠掉21年婚！董至成「陸劇組全面封殺台灣人」下場慘
iOS 14.3來了！這款iPhone相機升級　2新品解封
快訊／北捷列車異常不載客！　龍山寺、新生站擠爆
Pornhub開鍘！素人帳號被封殺　數百萬部影片一夕刪光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

被魂魄附身！外婆「物理驅魔」綁浴室半年虐死5歲童　法院判無期

30萬粉直播主被騙！帥男蟲起底是禿頭　邁巴赫司機：名牌都淘寶買

新店男硬切拿女友包逼下車　客運司機10分鐘神救援！總經理看到了

女協理救狗遭瓦斯爐打成腦震盪　阿公護孫嗆「打給妳死」結局慘

直播一半被搶！正妹實況主遭起底　KTV包廂失控脫衣露奶

E級直播主不敵億級帥蟲！手榴彈壓桌「禁說生父誰」　她傻信賠百萬

「大羅金仙」詐乾信徒買豪宅　直擊！付現能當仙「百萬存款剩3元」

人妻戰醫師！超市停車場激情一夜　老公見LINE對話「吃飽飽」失眠

外派越南妻要求「結紮」！鴻海男血淚控訴　開庭後全都變了

正妹直播被「飛車搶劫」嚇哭！台北男去阿公店狂歡…醉倒路邊落網

「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪

瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

張震嶽狂飆多首經典...老婆上台「罕見合體」　猛灌高粱3秒：我現在可以噴火了！

SJ改做《認識的SuJu哥哥》希澈都得利XD　始源再揭厲旭吵架「洽信一搜」由來

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

5歲兒早起背書包喊「我要上課」　媽耐心溝通勸放假：今天星期天

被魂魄附身！外婆「物理驅魔」綁浴室半年虐死5歲童　法院判無期

30萬粉直播主被騙！帥男蟲起底是禿頭　邁巴赫司機：名牌都淘寶買

新店男硬切拿女友包逼下車　客運司機10分鐘神救援！總經理看到了

女協理救狗遭瓦斯爐打成腦震盪　阿公護孫嗆「打給妳死」結局慘

直播一半被搶！正妹實況主遭起底　KTV包廂失控脫衣露奶

E級直播主不敵億級帥蟲！手榴彈壓桌「禁說生父誰」　她傻信賠百萬

「大羅金仙」詐乾信徒買豪宅　直擊！付現能當仙「百萬存款剩3元」

人妻戰醫師！超市停車場激情一夜　老公見LINE對話「吃飽飽」失眠

外派越南妻要求「結紮」！鴻海男血淚控訴　開庭後全都變了

正妹直播被「飛車搶劫」嚇哭！台北男去阿公店狂歡…醉倒路邊落網

蘇貞昌稱「標萊劑恐遭報復」　國民黨轟：台灣矮人一截？

王美花：以法律規範標示萊劑　明顯有違反WTO疑慮

澄清內閣改組傳聞　蘇貞昌：總統跟行政院長最知道彼此辛苦

境外移入大破口！印尼確診移工「6成有當地採陰報告」來台均無症狀

瘦弱男幫賭客跑腿才有錢拿！《人性爆走課》「太寫實」遭政府刁難

被魂魄附身！外婆「物理驅魔」綁浴室半年虐死5歲童　法院判無期

「愛擦影眼、口紅」婦手腳狂抖！重金屬超標了...醫：排毒要花50年

緯創印度廠遭竊iPhone、燒車　公司：初步盤點損失1-2億元

統編風波「有人多事」抓戰犯？蘇貞昌：我「多事」去買漫畫

蜜月遊馬爾地夫「老公卻把她拍成水鬼」　劉雨柔氣揭3照…全場笑翻

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

社會熱門新聞

鴻海男外派越南…妻要求結紮！開庭後案情逆轉了

Uber司機酒駕撞死女騎士　賠償金曝光

直播被搶！正妹實況主遭起底KTV脫衣露奶

人夫男友狂偷吃　她怒勒斃「橡皮筋綁滿下體」

台南女「色情直播」被發現　未婚夫友冷笑：要說嗎

人妻崩潰「老公軟掉」　法官聽錄音檔判離婚

人妻店員戰醫師　老公見對話失眠

混凝土車迴轉「大截殺」！騎士衝車底慘死

正妹直播被「飛車搶劫」嚇哭！台北男去阿公店狂歡醉倒

臨檢台北女！警強搜包嗆：我知法犯法又怎樣

身世太離奇！男蟲大伯顏清標姑丈侯友宜　還遭手榴彈恐嚇阻認父

正妹實況主走在三重街頭遇飛車搶劫

「泡麵少年」漏夜送下山　搜救員怒：我們命不是命

7人PO蔡政府吃6980元便當！5法院全判免罰

更多熱門

相關新聞

台中公車轉彎撞上！16歲女學生慘困車底

台中公車轉彎撞上！16歲女學生慘困車底

台中市西屯區14日傍晚5點多發生一起車禍事故，當時一輛公車沿東大路、右轉西屯路，不慎撞上過馬路的行人，導致一名女高中生遭撞倒、疑被車輪壓住，讓在場行人不禁尖叫。

汪坐路邊等公車　網笑：搭712號

汪坐路邊等公車　網笑：搭712號

超車多按一聲喇叭！公車司機被判6個月

超車多按一聲喇叭！公車司機被判6個月

「讓座鈴」被批情緒勒索　北市：評估成效

「讓座鈴」被批情緒勒索　北市：評估成效

大媽公車「博愛座前拉屎」

大媽公車「博愛座前拉屎」

關鍵字：

新店公車中壢客運

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

情侶交往4天鬧跳樓！17歲妹墜21F亡男友偷偷回家

陸版羅志祥！男星爆愛多人運動「砲友多到組後宮」

樓梯遇萌貓！他放慢腳步下秒氣炸

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

王少偉娶她納豆紅包88萬　黃子佼跟風加碼120萬

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

鴻海男外派越南…妻要求結紮！開庭後案情逆轉了

她腿開刀！外送員霸氣喊「不准動」親送5樓

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

目擊屏東巨獸　綠鬣蜥爽曬日光浴

Uber司機酒駕撞死女騎士　賠償金曝光

男友LINE收帥同學合照　暴怒嗆完傻了

直播被搶！正妹實況主遭起底KTV脫衣露奶

更多

最夯影音

更多
「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪

「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪
瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面