全球第一顆「龍虎石斑珍珠堡」開賣！摩斯與高市合作開發限量上市

▲摩斯與高雄市政府合作開發全球第一顆「龍虎石斑珍珠堡」，12/16起限店限量開賣。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡與高雄市政府合作，今（14）日聯合發表全球第一顆「龍虎石斑珍珠堡」，將在地新鮮的龍虎石斑魚結合摩斯米漢堡，更使用龍虎石斑魚原塊切片，多次試吃、調製開發，將於12/16在全台百家摩斯門市逐步上市，限店限量售完為止。

▲摩斯漢堡林建元董事長(中左)及高雄市政府陳其邁市長(中右)品嚐龍虎石斑珍珠堡。（圖／業者提供）



摩斯漢堡與高雄市政府海洋局、永安區漁會合作，開發出全球第一顆以原塊切片的「龍虎石斑珍珠堡」。業者表示，今年10月在高雄食品展開幕典禮中，高雄市長陳其邁熱情邀請下，促成兩方合作，結合在地美味龍虎石斑開發新漢堡。

安心食品（摩斯漢堡）表示，龍虎石斑常以蒸、煮方式烹調，而2個多月來，內部團隊積極研發20多款品項，考量米漢堡、龍虎石斑及各式醬料的搭配，評估風味、口感等面向，多次試吃、調製與漁會共同努力之下，使用龍虎石斑魚原塊切片，終於開發出全球首創「龍虎石斑珍珠堡」。

▲▼「龍虎石斑珍珠堡」以原塊切片製作，12/16起限店限量開賣。（圖／業者提供）



業者說明，龍虎斑魚片以手工切製處理，經簡單調味裹粉製成，搭配鹹香味濃的金沙醬、富有香脆口感的四季豆及洋蔥片，再加上安心智慧農場栽種的紅橡木萵苣，整體漢堡能品嚐到龍虎斑的細緻魚肉及Q彈口感，且風味濃淡合宜，是一款嶄新口感的米漢堡。而每條2公斤的龍虎石斑魚約僅可製成12塊原塊切片，尤其珍貴。

▲摩斯漢堡與高雄市政府合作，今（14）日聯合發表全球第一顆「龍虎石斑珍珠堡」。（圖／業者提供）

摩斯也提到，堅持「產地到餐桌」的精神，使用新鮮食材製作餐點供顧客享用，此次與高雄市政府合作，永安漁會提供品質優良的龍虎石斑，讓消費者安心品嚐。「龍虎石斑珍珠堡」定價105元，將於12/16在全台百家門市逐步上市，限店限量售完為止。

另外速食業者麥當勞近來則推出「松露蕈菇安格斯黑牛堡」、「松露蕈菇嫩煎鷄腿堡」回歸，即日起至12月29日限時開賣，讓松露控吃好吃滿。而肯德基搶攻歲末節慶商機，推出2020年終3大「彩蛋菜單」，期間限定販售「避風塘海派脆雞」、「金黃酥炸三角軟骨」已在12/8開賣；而「紐奧良烤全雞」12/15起開賣，採預約制，僅接受一天前預約訂購。

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