　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全球第一顆「龍虎石斑珍珠堡」開賣！摩斯與高市合作開發限量上市

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼摩斯與高雄市政府合作開發，全球第一顆「龍虎石斑珍珠堡」12/16起限店限量開賣。（圖／業者提供）

▲摩斯與高雄市政府合作開發全球第一顆「龍虎石斑珍珠堡」，12/16起限店限量開賣。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡與高雄市政府合作，今（14）日聯合發表全球第一顆「龍虎石斑珍珠堡」，將在地新鮮的龍虎石斑魚結合摩斯米漢堡，更使用龍虎石斑魚原塊切片，多次試吃、調製開發，將於12/16在全台百家摩斯門市逐步上市，限店限量售完為止。

▲▼摩斯與高雄市政府合作開發，全球第一顆「龍虎石斑珍珠堡」12/16起限店限量開賣。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡林建元董事長(中左)及高雄市政府陳其邁市長(中右)品嚐龍虎石斑珍珠堡。（圖／業者提供）

摩斯漢堡與高雄市政府海洋局、永安區漁會合作，開發出全球第一顆以原塊切片的「龍虎石斑珍珠堡」。業者表示，今年10月在高雄食品展開幕典禮中，高雄市長陳其邁熱情邀請下，促成兩方合作，結合在地美味龍虎石斑開發新漢堡。

安心食品（摩斯漢堡）表示，龍虎石斑常以蒸、煮方式烹調，而2個多月來，內部團隊積極研發20多款品項，考量米漢堡、龍虎石斑及各式醬料的搭配，評估風味、口感等面向，多次試吃、調製與漁會共同努力之下，使用龍虎石斑魚原塊切片，終於開發出全球首創「龍虎石斑珍珠堡」。

▲▼摩斯與高雄市政府合作開發，全球第一顆「龍虎石斑珍珠堡」12/16起限店限量開賣。（圖／業者提供）

▲▼「龍虎石斑珍珠堡」以原塊切片製作，12/16起限店限量開賣。（圖／業者提供）

▲▼摩斯與高雄市政府合作開發，全球第一顆「龍虎石斑珍珠堡」12/16起限店限量開賣。（圖／業者提供）

業者說明，龍虎斑魚片以手工切製處理，經簡單調味裹粉製成，搭配鹹香味濃的金沙醬、富有香脆口感的四季豆及洋蔥片，再加上安心智慧農場栽種的紅橡木萵苣，整體漢堡能品嚐到龍虎斑的細緻魚肉及Q彈口感，且風味濃淡合宜，是一款嶄新口感的米漢堡。而每條2公斤的龍虎石斑魚約僅可製成12塊原塊切片，尤其珍貴。

▲▼摩斯與高雄市政府合作開發，全球第一顆「龍虎石斑珍珠堡」12/16起限店限量開賣。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡與高雄市政府合作，今（14）日聯合發表全球第一顆「龍虎石斑珍珠堡」。（圖／業者提供）

摩斯也提到，堅持「產地到餐桌」的精神，使用新鮮食材製作餐點供顧客享用，此次與高雄市政府合作，永安漁會提供品質優良的龍虎石斑，讓消費者安心品嚐。「龍虎石斑珍珠堡」定價105元，將於12/16在全台百家門市逐步上市，限店限量售完為止。

另外速食業者麥當勞近來則推出「松露蕈菇安格斯黑牛堡」、「松露蕈菇嫩煎鷄腿堡」回歸，即日起至12月29日限時開賣，讓松露控吃好吃滿。而肯德基搶攻歲末節慶商機，推出2020年終3大「彩蛋菜單」，期間限定販售「避風塘海派脆雞」、「金黃酥炸三角軟骨」已在12/8開賣；而「紐奧良烤全雞」12/15起開賣，採預約制，僅接受一天前預約訂購。

其他人也看了

肯德基期間限定3大「彩蛋美食」！雞軟骨、烤全雞大餐搶攻聖誕

降5元！麥當勞極選「松露黑牛堡、雞腿堡」回來了　限時35天開吃

全聯獨家開賣變色湯圓、懶人鹹湯圓！冬至必吃甜鹹口味一次看

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／台南永康驚傳火警！　21輛消防車搶救中
恐攻式酒駕「68秒連闖9紅燈」撞死人　Uber司機判賠116
台灣史上首位雙金！　許淑淨遞補倫敦奧運金牌
快訊／直播中被搶！新北正妹實況主「街上遇襲」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全球第一顆「龍虎石斑珍珠堡」開賣！摩斯與高市合作開發限量上市

全聯12/16開賣「聖誕節口罩」　中衛「雪花2款」同步限定開搶

戰勝冬季流感！居家3法消滅細菌病毒過敏原　空清機獨家檢測法　提升環境品質

全聯跟進下架「鎘超標」嬰幼兒副食品！網見名單傻：吃好幾包了

990元買馬汀！Dr.Martens「超殺特賣」經典靴款現省3千　錯過再等一年

兒童聖誕禮物熱搜瘋鬼滅　「大哥」人氣狂飆11倍超越禰豆子

全聯獨家開賣變色湯圓、懶人鹹湯圓！冬至必吃甜鹹口味一次看

4嬰幼兒副食品米餅含重金屬鎘　愛買、家樂福自主全下架

迎聖誕！電商快閃免運優惠再起　5大熱銷送禮強勢攻人氣榜

小7「GODIVA熱巧克力」回歸！全台限量50萬杯還附設計環保袋

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

青青改名開新IG曝超兇福利！　PO出狂晃片...IG暴增3.5萬追蹤者

台中惡霸酒醉「狠甩女童巴掌」衝店內猛砸嗆老闆娘：這樣爽嗎

開心接下課竟見女兒和男孩牽手　爸瞬間火大：準備嫁妝還棍棒？

全球第一顆「龍虎石斑珍珠堡」開賣！摩斯與高市合作開發限量上市

全聯12/16開賣「聖誕節口罩」　中衛「雪花2款」同步限定開搶

戰勝冬季流感！居家3法消滅細菌病毒過敏原　空清機獨家檢測法　提升環境品質

全聯跟進下架「鎘超標」嬰幼兒副食品！網見名單傻：吃好幾包了

990元買馬汀！Dr.Martens「超殺特賣」經典靴款現省3千　錯過再等一年

兒童聖誕禮物熱搜瘋鬼滅　「大哥」人氣狂飆11倍超越禰豆子

全聯獨家開賣變色湯圓、懶人鹹湯圓！冬至必吃甜鹹口味一次看

4嬰幼兒副食品米餅含重金屬鎘　愛買、家樂福自主全下架

迎聖誕！電商快閃免運優惠再起　5大熱銷送禮強勢攻人氣榜

小7「GODIVA熱巧克力」回歸！全台限量50萬杯還附設計環保袋

「永安橋下撿到」台中2男廢三倍券買菸！再抓1人　不排除還有共犯

連勝文轟民進黨「帝制威權」：NCC擬《網管法》只管批評你的人

小A辣變性後首回老家！　媽媽第1次見「女兒」…家人聚餐反應超溫馨

快訊／台南永康傳住宅火警　6樓全面燃燒...50勇消搶救中

朝聖新北耶誕城！她假日「訂上下通鋪房」狂噴2380　入住崩潰了

「草莓泡泡糖」嘴邊爆裂！他驚覺室友也有…醫：吹同一支惹禍

吳宗憲「婆媳哪會有問題」5萬生日禮孝親：馬上什麼都好

駐普羅旺斯辦事處開館　吳釗燮：台灣和南法交流不斷深化

快訊／東京確診數激增！日本旅遊振興方案「Go To Travel 」全面暫停

接任建築經營會理事長！映興電董座賴柄源：BIM建高效管理平台

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

消費熱門新聞

4嬰幼兒副食品米餅含重金屬鎘！賣場自主下架

全聯跟進下架鎘超標嬰幼兒副食品

馬汀「超殺特賣」990元起

小7限量「GODIVA熱巧克力」回歸

康是美、屈臣氏12/16開賣三麗鷗口罩

全聯獨賣變色湯圓、懶人鹹湯圓

全聯12/16開賣聖誕、中衛雪花口罩

Dyson雙12壓軸好康！當季旗艦款破盤省1萬

屈臣氏12/13開賣「聖誕限定口罩」

鄉民超愛的烤地瓜必備條件揭曉

摩斯與高市開發「龍虎石斑珍珠堡」

從不同縣市買書型態　猜你住哪裡

天使藍口罩12/15開賣只賣醫護人員

兒童聖誕禮物瘋鬼滅　「大哥」人氣狂飆

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台南女「色情直播」被發現　未婚夫友冷笑：要說嗎

尪拒同房！放錄音筆她一聽秒離婚

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

人夫男友狂偷吃　她怒勒斃「橡皮筋綁滿下體」

蘇貞昌買漫畫送孫女報統編　政院認了

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

辛龍8個月不接工作　乾妹心疼曝近況

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

即／板橋男闖住家刺數刀　屋主無呼吸心跳

獨攀能高安東軍失聯　15歲少年找到了

受害者遭趙妻緊跟12年　開窗就看到趙斗淳家　

倉鼠斷食3天　破案害他們綜藝摔

更多

最夯影音

更多
Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」
周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面