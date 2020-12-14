「地球最孤獨的女人」曝！藏身76年...餓到啃皮鞋　不知新冠疫情

▲萊柯娃（Agafya Lykova）今年已76歲。（圖／達志影像／美聯社）



記者曾羿翔／綜合報導



俄羅斯76歲老婦人萊柯娃（Agafya Lykova）有「世界最孤單女人」的外號，從出生開始就與家人居住在西伯利亞的深山中與外界斷聯，讓她從未親眼見證今年肆虐全球的新冠肺炎疫情。如今家族裡的人都已過世，孤身一人的她因年紀大了無法自行修復現在住的老房，就有一名富豪砸錢幫忙修復房子，完工就可抵擋寒冬低溫。



根據每日郵報的報導，1944年出生的萊柯娃在34歲前從來沒與外界接觸過，蘇聯地質學家是在1978年時飛越西伯利亞財發現萊柯娃的家園與耕種山坡，她被發現時，甚至不知二戰已結束。報導也指出，俄羅斯的億萬富翁德里帕斯卡（Oleg Deripaska）擔心萊柯娃無法度過今年寒冬，決定砸一筆錢幫忙修復老房，預計明年初就可完工。

當地官員表示，由於疫情的關係，他們在建造房子的過程中拜訪萊柯娃時都有特別注意。據了解，萊柯娃的爸媽在1936年時逃離蘇聯，之後就生活在隱密的深山裡頭，沒想到萊柯娃的媽媽卻在她小時候被凍死。報導也提及，萊柯娃居住的山區相當寒冷，曾經與家人餓到「被迫吃皮鞋維生」，家人過世後她靠著打獵、種馬鈴薯過著自給自足的生活。

許多人建議「萊柯娃離開深山重返現代都市生活」，但她卻回絕表示「城市的空氣與吵雜聲相當不適應」。事實上，萊柯娃的爸爸與兄弟在1978年就不幸辭世，外界對此認為，這與萊柯娃一家人與世隔絕，對疾病沒有足夠的抵抗力有關。