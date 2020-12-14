可追蹤3000km內隱形戰機　俄「新型超視距雷達」將完成部署　

▲ 由俄羅斯開發的「集裝箱」(Container) ，號稱隱形戰機剋星。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

根據俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）今（14日）報道，俄國防部稱，計劃在本國南部和東部部署「新型超視距雷達」，可發現距俄羅斯邊界數千公裡外的空中目標。該雷達被命名為「集裝箱」(Container)，過去一年內已經證明其功能性，發現距俄邊界數千公里外北約國家隱身戰機。

報道指出，俄國防部表示，「近期俄超視距雷達系統的部署計劃擴大在南部和東部戰略空天方向上空域的監控能力。」目前還在研究在北極超視距探測空中目標的可能性。

該雷達被命名為「集裝箱」，去年12月1日，在莫爾多瓦部署的首座「集裝箱」超視距雷達開始執行戰鬥值班。該雷達站能夠發現距俄羅斯邊界1500公里在東歐上空、部分西歐和北歐上空以及在數個中東國家上空的飛行器。這些雷達的運行基於從地球電離層反射無線電信號的原理。

「集裝箱」可發現任何飛機、巡航導彈甚至高超音速飛行器。「集裝箱」雷達站總設計師米哈伊爾·彼得羅夫對媒體表示，「該雷達可發現並跟蹤約3000公里以內飛行的隱身飛機。」目前，其他國家尚未裝備在系統組成和程序算法上能與「集裝箱」媲美的同類雷達。

莫爾多瓦共和國境內的「集裝箱」雷達站於2018年12月1日進入測試性戰鬥值班，是俄軍目前獨有的一座超視距雷達站。據俄羅斯衛星通訊社此前報道，雷達技術信息公司（RTI）稱，駐莫爾多瓦的「集裝箱」在過去一年內證明該功能性，已經發現距俄邊界數千公里外北約國家隱身戰機。

據了解，該雷達站是由隸屬「雷達技術信息」公司（RTI）的「遠程無線電通信科研所」科學生產綜合體開發的。