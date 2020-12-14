史上最多！移民署遣返342名越南逾期居留移工　助返鄉過聖誕節

記者張君豪／台北報導

在移民署、外交部與越南駐台北經濟文化辦事處共同努力下，14日由越方派專機前來，遣返342名越籍移工收容人返國，這是繼前次2019年9月21日成功遣返289人後的第2次專機遣返，移民署特地選在聖誕節前夕執行，讓他們返鄉過節。

▲移民署執行台灣史上最大遣返人數的越南移工遣返專案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署執行台灣史上最大遣返人數的越南移工遣返專案。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署各地的收容中心的收容了許多逾期居留的外籍移工，過去可輕易分批遣送，但年初新冠肺炎疫情爆發之後，各國之間的定期班機大多數停飛，各收容中心滯留的外籍移工也跟著爆滿。

移民署指出，本次遣送勤務分為兩架次班機，分別於下午2時及2時30分自桃園國際機場飛往越南芽莊金蘭機場。本次專案遣送人數達342名，創下新高，移民署偕同警政署動員609名人力，並商請保警總隊支援18輛大型巴士，執行本次專案遣送勤務。

▲移民署執行台灣史上最大遣返人數的越南移工遣返專案。（圖／記者張君豪翻攝）

越南駐台北辦事處也派員到場協助，移民署的外勤單位包含北、中、南區及國境大隊、業務單位就出動476名人力，警政署包含航警局、保一、保四、保五總隊則出動133名人力，出勤人數車輛數都創下歷年新高。

為確保本次遣返行動順利進行，並兼顧本次遣送人數及動員車輛極多，且中、南部遣送路程遙遠長達2、300公里，為確保路況順暢，以及嚴密安全戒護作為，移民署也特別協調警政署指派國道公路警察局，協助在高速公路前導執勤。

署方勤務人員在大清早3、4點就開始陸續準備就收容人出所作業、舉行勤前教育，相關遣送作業細節繁雜，在移民署相關單位通力合作，以及警方支援車輛、戒護人力之下，順利完成本次專機遣送勤務。

移民署指出，國際因新冠肺炎（covid-19）疫情導致越南邊境封關，移民署持續積極協調越方，安排專機將越南籍受收容人遣返，著實不易。

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