移民署新住民家庭教育開講抗流感　宣導新式外來人口統一證號

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站8日辦理新住民家庭教育課程，宣導「新式外來人口統一證號」。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

進入流感季節，「你打流感疫苗了嗎?」成為常見的問候語。移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今（8）日新住民家庭教育課程中，特別邀請建佑醫院家庭醫學科張朝卿醫師擔任講座，解說有關流感疫苗接種注意事項及保健新知，關懷新住民朋友們的健康。

▲張朝卿醫師解流感注意事項。

另高雄市第一服務站也宣導即將於2021年1月2日施行的「新式外來人口統一證號」專案，提醒在臺外僑注意相關的居留權益。

流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病，感染者除了發燒、頭痛、咳嗽等多樣不適症狀外，也可能併發嚴重併發症，甚至導致死亡。新手媽媽新住民小珍(化名)擔心的表示，因為肺炎疫情影響，她都不敢帶小孩前往醫療院所等人潮較多的地方，想諮詢有無其他可以安全接種疫苗的方式。

張醫師表示，新冠肺炎防疫期間，寶寶常規疫苗接種不能少，建議家長可採先行預約的方式，屆時再攜寶寶前往，亦可至衛生所接種，以減少在接種單位的等待時間。另平日大家應保持勤洗手、落實咳嗽禮節等良好衛生習慣，並配合12月1日開始的「秋冬防疫專案」，以有效降低感染流感機率。

另方便外來人口在臺生活，移民署2021年1月2日起開始換發新式外來人口統一證號，將比照我國國民身分證格式採用1碼英文以及9碼數字，使新住民能夠比照國人，方便進行網路購物、訂票、醫療掛號等與日常生活息息相關的各項事務，展現臺灣友善外來人口的多元服務。

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