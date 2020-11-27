移民署新住民家庭教育　引導新住民就業方向

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站27日，邀請經濟部南區聯合服務中心主任林進添為新住民做專題講演。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／高雄報導

新冠病毒不只打亂大家的日常生活，也挑戰台灣各行各業的應變能力。移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今（27）日新住民家庭教育課程中，邀請經濟部南區聯合服務中心主任林進添主講「如何運用政府的數位資源及青年創業貸款，協助新住民克服疫情帶來的影響，開創屬於自己的一片天」。

新住民阿文(化名)表示，她原本在旅遊熱點的大型餐廳服務，但受到疫情影響，該餐廳現已歇業。在家待業中的她對於創業躍躍欲試，期望不僅能透過自己的力量重新站起來，更能為同鄉們創造就業機會，而今天移民署的新住民家庭教育課程，對她的幫助相當大，且非常實用。

林主任表示，目前經濟部中小企業處有提供青年創業及啟動金貸款，只要年滿20至45歲且取得我國身分證的新住民朋友，即可依創業的階段申貸數百萬元不等的貸款。經商最重要是思維軟實力，在資金到位前，新住民朋友可以透過數位科技來達成學習目標，多加善用「中小企業網路大學校」免費學習資源，向下扎根並向上提升競爭力。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，希望新住民朋友在疫情期間，善用政府資源以及本身的語言和多元文化優勢，在台灣這塊兼容並蓄的土地上，百花齊放、開花結果，一起為台灣的經濟注入「新活力」!

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