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「446人搶五職缺」　深圳首次招考港澳公務員

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▲▼深圳首次公開招募港澳公務員，446人搶5個職位。（圖／翻攝 每經視頻、澎湃新聞）

▲深圳首次公開招募港澳公務員，446人搶5個職位。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

隨著大灣區發展規劃，2020深圳市公務員考試「首次」放給港澳人士參加。根據大陸官媒新華社今（14日）報導指出，考試日期於12日、13日舉行，競爭十分激烈，這次只開放5個職位，吸引446名港澳人士來應聘考試，錄取率只有1.1%，這也是深圳公務員考試「第一次」有港澳籍人士參加。

該報導指出，深圳向港澳招錄放出的5個工作辦公地點集中在福田、羅湖、南山等市中心區域，涉及行政、金融、城市規劃、涉外人員管理、醫療監管等方面，具有相當的專業技術技能性，契合粵港澳大灣區的發展規劃，也契合深港澳合作的方向，共吸引了446名港澳籍人士報名。

▲▼深圳首次公開招募港澳公務員，446人搶5個職位。（圖／翻攝 每經視頻、澎湃新聞）

▲深圳首次公開招募港澳公務員，錄取率1.1%。（圖／翻攝 每經視頻）

離香港較近的福田區福保街道辦的工作地點吸引244人報考，成為熱門崗位。為給港澳青年「北上」發展創造適宜環境，深圳近期還推出了便利港澳居民在深發展的18條舉措。

香港《文彙報》之前刊文指出，這是深圳首次專項招錄公務員，這意味著深圳作為先行示範區已由政策開放走向制度開放，將有利於香港人力資源要素融入灣區，深港兩地共同繁榮發展。

由於這次考試在新冠肺炎疫情防控常態化下開展，該《公告》稱，報考者應在考前14天連續申報粵康碼，做好健康監測，持粵康碼經體溫檢測正常後才可參加筆試；特殊情況的報考者，需提供7日內的核酸檢測陰性證明，部分報考者還要根據情況進行隔離考試。

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