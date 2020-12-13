住不到清境四星飯店「505號房」！女客竟動粗　還要業者賠她30萬

▲女子預訂南投清境四星級飯店時指定要住505號房，結果當天沒住到，不但動粗，還反向業者提告求償。（圖／記者李宜秦攝）

記者陳羿妏／南投報導

許姓女子2015年以住宿券預訂南投清境一間四星級飯店，打算於該處度過聖誕假期，並向業者指定想入住「505號房」，但到了當天，她發現被安排「601號房」後，竟動粗破壞櫃台物品，事後還控告業者，沒讓她好好過假期，提告求償30萬元。不過，日前南投簡易庭審理後，判許女敗訴。

判決指出，許女主張，2015年她預約房間時，有明確告知要入住「505號房」，也應業者要求給付訂金，便認為業者會處理她的需求，怎料，當天到現場後，業者卻提供「601號房」，在這之前沒有詳細告知她。

許女還提到，2015年聖誕假期對她而言很重要，而業者處理不當，一直激怒她，還叫警察過來，讓她沒辦法好好度過假期，當天還淋雨，因此感冒10天，這幾年處理這些事情的時間對她來說也是一種損失，因此求償30萬元。

不過，業者表示，根據當時與許女往來的電子郵件，他們已明確告知因電腦自動排房，無法指定房號，而他們在得知許女不滿後，為息事寧人，經許女同意已為其另尋民宿，更直接替許女支付住宿費，然而，許女當天離開前，卻誣指飯店同仁服務態度惡劣，還動手惡意破壞櫃檯物品，事後也不願賠償，他們才會報警提告；業者指出，毀損部分目前已撤告，只盼事情能圓滿，而住宿券是可退費的，他們沒有不讓許女退費。

對此，法官認為，業者於訂房的電子郵件上，有告知「電腦自動排房，無法指定房號，只能盡量安排」等語，故無法認定許女有何權利受到侵害，最終以求償無據，判許女敗訴。



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