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阿里巴巴唯一P12算法專家調職　陸媒：進入螞蟻金服

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▲▼阿里巴巴唯一P12算法專家調職　陸媒：進入螞蟻金服。（圖／翻攝阿里社區）

▲周靖人原任阿里新零售智能引擎事業群總裁。（圖／翻攝阿里社區）

記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴集團11日發布內部信，啟動新一輪組織調整，螞蟻集團也隨後發出人事調動。陸媒指出，在該次調動中，阿里唯一的P12算法專家周靖人將調入螞蟻金服。

阿里的內部信中提到，原新零售智能引擎事業群總裁周靖人，另有任用，「特別感謝靖人和團隊這些年對平台電商的巨大貢獻，以及在技術領域的重大突破，幫助平台各項業務實現快速增長，我們期待他在新的戰場再創佳績。」

陸媒指出，周靖人將調任螞蟻集團，擔任螞蟻智能引擎與數據中台技術部負責人，「新零售智能引擎團隊的能力將與各個具體業務場景更加融合，發揮更大作用。」

周靖人擁有哥倫比亞大學計算機博士學位，再加入阿里之前，曾為微軟研發合夥人，負責必應搜索基礎設施團隊和大數據部門，任首席科學家。

周靖人2016年加入阿里集團，任職阿里雲首席科學家，帶領阿里雲中美兩地的研發團隊，總體負責阿里雲大數據平台和人工智能研究機構iDST的科研工作。

周靖人還曾任阿里搜索及廣告技術事業部負責人，一邊管理阿里的搜索AI中台，一邊管理阿里的效果廣告業務。

2020年3月，螞蟻金服現任CTO倪行軍和周靖人兩位技術出身的阿里高管同時升至P12級別，周靖人負責阿里個性化推薦相關的算法，被認為是阿里算法的頭號負責人。

除了周靖人外，在此次螞蟻集團的人事調動中，還有螞蟻智能引擎技術事業部負責人王志榮，他將加入阿里巴巴，直接向吳澤明匯報。吳澤明將兼任阿里本地生活首席技術官（CTO）和阿里集團新零售技術事業群總裁，向阿里集團CTO程立和王磊雙實線匯報。

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