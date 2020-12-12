手搖店老闆取消親友價！3店員不聽話偷給折扣　「超貴」代價出爐

▲3名手搖飲店店員無視老闆公告，深夜持備份鑰匙闖入店內，還擅自給親友打折。（圖／資料照）



記者陳羿妏／台中報導

台中一名知名手搖飲料店陳姓老闆於工作群組傳訊息公告，員工於晚上10點半後，不得再進入飲料店，且取消員工朋友折價優惠。孰料，陳男、王男、蔡女3名員工與一名廖姓少年今年6月間竟半夜無故闖入店內，還於結帳時替親友打折。對此，日前法院審理後，分別將3名員工判處拘役40日、95日、95日，得易科罰金4萬、9萬5000元，可上訴，至於廖男則另案審理。

檢方起訴指出，陳男、王男、蔡女明知老闆公告，晚上10點半過後不得進入店內，卻於今年6月10日、14日、17日、19日深夜11時至凌晨0時，與廖男一同持備份鑰匙無故闖入店內。

另外，老闆公告取消親友飲料打折優惠，陳男給母親、友人分別折扣25元、20元，王男四度分別給友人折扣55元、32元、10元、32元，蔡女則給友人、姊姊折扣10元、10元、30元，一共讓店內帳務損失224元，事後店長得知全情，決定提告。

對此，法院審理後，依成年人與少年共同犯無故侵入建築物罪、背信罪，分別判陳男、王男、蔡女40日、95日、95日，得易科罰金4萬、9萬5000元，全案仍可上訴，而廖男則由少年法庭審理。



【更多新聞】

快訊／台中男獨待客廳！「10F墜下」搶救不治 同居女友崩潰



碩士生退租！「瓶裝尿+廚餘」竟全丟蓄水池 住戶們喝加料水崩潰



性騷巧克力風波一次看！福灣董座7秒熊抱女學生3次 兒力挺嗆她婊

