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快訊／知名部落客「肺腺癌」病逝　臉書留遺言：終於能脫離痛苦了

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▲▼仿妝夭后 Yui。（圖／翻攝自Facebook／仿妝夭后 Yui）

▲知名部落客「仿妝夭后 Yui」11日不敵肺腺癌病逝。（圖／翻攝自Facebook／仿妝夭后 Yui）

記者趙蔡州／綜合報導

知名部落客「仿妝夭后 Yui」今年6月才在臉書公布，自己被醫生診斷「罹患肺腺癌4期」消息，不料本月11日晚間10時許，她的弟弟就在臉書公布她的死訊，同時公開她預先準備好的遺言。她寫下「大家不用覺得傷心，相反的要為我感到開心，因為我終於能夠脫離痛苦的疾病地獄，這是多麼棒的一件事。」

仿妝夭后 Yui臉書全文：

如果你們看到這篇貼文，就表示我已經離開這個世界，去當小天使了。

不用覺得傷心，相反的要為我感到開心，因為我終於能夠脫離痛苦的疾病地獄，這是多麼棒的一件事!

謝謝大家這麼久以來的支持和陪伴，我都點滴在心頭。希望我曾經的存在有為這個世界帶來一點美好，也希望這份美好可以延續下去，畢竟最放不下的還是孩子，我只希望她能夠健康平安快樂的成長。

這一次真的再見了
下台一鞠躬

我是 Yui 的弟弟思傑，姊姊已於今天下午平靜地離世。
姊姊辛苦了大半生，現在終於可以好好休息。感謝大家一路走來的支持，有任何想對 Yui 說的話都可以留言跟她說，相信她會看見的。

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如果你們看到這篇貼文，就表示我已經離開這個世界，去當小天使了。 　 不用覺得傷心，相反的要為我感到開心，因為我終於能夠脫離痛苦的疾病地獄，這是多麼棒的一件事!...

仿妝夭后 Yui 發佈於 2020年12月11日 星期五
ET快訊
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