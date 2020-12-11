女子去世12年！　爸媽半夜開棺「偷挖屍骨」收37.6萬舉行冥婚

▲河北一名女子去世12年後，屍骨被娘家挖走配陰親。（圖／翻攝猛獁新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

河北一名女子去世12年後，屍骨和陪葬品竟然被娘家在深夜從墳墓中挖走，並以8萬元人民幣（約37.6萬元新台幣）的價格賣給別人配了陰婚。公公一家人發現後憤怒報警，「侮辱我們活著的人」，但經過1個多月仍然無果。

根據猛獁新聞報導，70歲的李衛軍指出，今年11月 14日上墳時，發現二兒子妻子康菲菲的墳墓被盜了，紅磚扔得亂七八糟，趕緊報案處理，打開棺材發現屍骨和陪葬的三金都不見了，只剩下一個紅色的大水蘿蔔來「填坑」。

警察調查後發現，康菲菲的屍骨是被娘家人取走的。李衛軍後來打聽道康菲菲的屍骨被取走後，以37.6萬元賣給別人配了陰親，讓他氣憤指控「他們娘家人半夜偷走了我兒媳婦的屍骨，不僅侮辱了我的兒媳婦，也侮辱了我們這些活著的人」。





▲棺材中空空如也。

康菲菲的父親康新正坦承，當天與5名兄弟一起在半夜12時到墳墓，打開棺材後發現康菲菲「都沒爛」，衣服完好、下葬時候扎的小辮子還保持著，只是皮膚、身上的肉沒了，只剩下了個骨頭架子，他們就用棺材裡面的被子兜起屍骨，放到車上載走。

康菲菲的媽媽郝桂花隨後也透露，幾個月前和老公吵架，跑去女兒的墳前哭，卻發現李家的祖墳已經遷走了，唯獨把女兒的墳墓留在了原處，她心疼女兒，才想把屍骨取回來給她找個好歸宿。

康新正承認，康菲菲的屍骨取回來之後，收了對方8萬元人民幣彩禮錢，和一名30多歲車禍死亡的男子安排了陰親，想給女兒找個好的歸宿，過年過節能有人給她燒燒紙，彩禮前也都會回過去。

▲三金已變色，還夾雜著一些頭髮。

警方已受理盜竊三金案，但對於李清風詢問盜屍骨是否構成竊盜罪，一位警官表示，由於康家是康菲菲的直系親屬，有血緣關係，他們有權力取走其屍骨，不算盜竊。

李清風不滿的說，「康菲菲埋在我家祖墳裡，我們又結了婚，她是我的媳婦，我死後我們要合葬在一起，其娘家人偷偷弄走不是盜竊是什麼？如果娘家人盜走不算盜竊的話，他們今天高興就今天盜一次，過幾年高興就再盜一次，盜一次賣一次，陰親又沒有重婚罪，以後大家都來效仿，這社會不就亂了套了嗎？」他強調會繼續追究責任。