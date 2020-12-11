隱沒帶強震「百年一次輪迴」！地震專家點出北部2區快輪到

▲李錫堤教授警告大型板塊隱沒型地震的週期為百年一次，下次的震央地區可能是台北。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣地區10日晚間9點19分發生芮氏規模6.7級的地震，全台有感且多處最大震度4級，地震搖晃時間長達15秒，導致國家警報大作。中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，這次屬於大型板塊隱沒型地震，週期為百年一次，預估下一次可能是台北、宜蘭地區，震度可能會超過5。

氣象局指出，地震深度77公里，震央位於宜蘭外海，宜蘭、花蓮、台北、新北、桃園、新竹、南投、台中、苗栗、雲林、嘉義皆為4級；基隆、台東、彰化、嘉義、高雄、台南皆為3級；屏東及澎湖為2級，連江縣1級。

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▲12月10日的地震屬於隱沒板塊內部型地震。（圖／氣象局）



李錫堤指出，10日晚間的地震屬於隱沒板塊內部型地震，台灣位於菲律賓海板塊及歐亞板塊間，而菲律賓板塊從花蓮外海延伸到歐亞板塊底下深處，到台北、宜蘭時深度約7、80公里。

李錫堤說，1815年也發生大型板塊隱沒型地震，震央位於台北、宜蘭，而台北1909年發生規模7.3地震，深度80公里，震央位於新北市中和，而大型板塊隱沒型地震的週期是「百年一次」。

因此，李錫堤強調，台北地區2020年應該要再留意有類似情況發生，到時台北、宜蘭地區的震度可能會超過5。

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