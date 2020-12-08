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防失智風暴！　壽險業者建議：每日穩定增加健走步數

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▲每日穩定增加健走步數，可有效降低心血管疾病與認知衰退風險。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲每日穩定增加健走步數，可有效降低心血管疾病與認知衰退風險。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

根據統計，全球每3秒新增一名失智症患者，2018年國際失智症協會推估全球有5000萬失智症患者，到了2050年更將高達1億5,200萬人，國內失智人口也是逐年增加。

世界衛生組織曾公佈「減少失智症風險」的建議做法，包括多運動，許多研究都證實，運動可刺激腦部神經再生，避免腦部退化。

「還沒開始跑步的民眾，可以從全民運動「健走」做起。」根據富邦人壽與陽明大學發表的「50+健康方程式」發現，每日穩定增加健走步數，可有效降低心血管疾病與認知衰退風險，若每日能多走1,000步，相較於一年前其身體衰退速度預測可減緩19%，行動力減緩風險亦降低23.5%。

富邦人壽首創業界健康促進理念之LINE主題帳號「富邦人壽 健康邦」，運用全台滲透率最高的LINE，推出線上馬拉松季，活動包含「特訓Fun膽跑」、及入門「每日登入健走步數」，培養大眾日常運動習慣。

富邦人壽總經理陳俊伴表示：「保險趨勢已由事後理賠，移轉至健康管理的事前預防，富邦人壽長期贊助各大運動賽事，如高雄富邦馬拉松、富邦人壽UBA，亦於全台各地舉辦健走、關懷失智議題等，為持續擴大影響力，打破區域限制，整合線上線下，推出『富邦人壽 健康邦』LINE主題帳號，鼓勵大眾多運動達到事前預防效果。」

中國人壽則是持續與台灣失智症協會合作，繼去年全台客服人員完成失智宣導及訓練課程後，今年更擴大範圍，克服疫情環境下的困難，讓全體同仁完訓，更號召通訊處參與，全台各據點皆納入台灣失智症協會的失智友善地圖，成為業界首家「失智友善保險公司」。

中國人壽繼今年9月二度參與台灣失智症協會「國際失智症月」活動後，12月5日再贊助「珍愛記憶演唱會」活動，由中壽志工團化身失智友善大使，現場服務民眾並共同推廣失智預防，鼓勵失智症患者更願意走出家門與人群接觸。

中國人壽觀察，失智者與家屬其實都非常需要社會參與，也很需要社會主動關懷，雖然失智者的記憶力、認知功能大不如前，但對於欣賞音樂、戲劇等藝文活動，還是極有共鳴，在音樂會現場常常可以看見，每當熟悉的音樂響起，失智者就像回到年輕歲月一般，隨著旋律搖擺，甚至跟著哼唱，在情緒上也能得到安頓。

面對高齡化社會趨勢下的失智風暴，中國人壽不僅推出首張以失智議題為訴求的外溢保單，以事前預防、事中因應、事後補償等三大攻略，協助民眾打造失智保障網，同時也積極透過線上線下失智友善議題的倡議，喚起民眾對於失智預防與失智認識的重視，例如於企業網站建置「健康防失智」專區，以輕鬆幽默方式傳遞失智預防正確觀念。

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