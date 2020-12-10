用澳洲牛舌來做寵物零食　乾杯集團讓毛小孩吃得比主人好

▲乾杯集團推出用牛舌製作的的寵物零食及鮮食。

記者黃士原／台北報導、攝影



繼成為B2B肉品供應商之後，乾杯集團再度跨界寵物市場推出新品牌「乾杯汪汪」，聯手寵物食品專業的製作廠打造人可食用肉品規格、100%天然無添加的頂級寵物食品，首波推出以頂級澳洲牛舌製作的寵物零食及鮮食。

乾杯集團觀察全球不婚、少子化趨勢，越來越多人以養寵物取代養小孩，使寵物飼養率年年成長，寵物對於每位飼主的重要性更近乎於親人，進而拉高寵物的消費市場。看好寵物經濟正夯，經過一年規劃後，乾杯集團聯手專業寵物食品製造廠，以「牛肉」、「寵物」雙專業背景，推出寵物品牌「乾杯汪汪」，運用集團全牛進口的採購優勢，可挑選更適合寵物健康需求的肉品部位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲澳洲榖飼厚切牛舌。

▲澳洲榖飼燉煮牛舌。

首波推出4款使用稀有「澳洲牛舌」製的寵物零食、鮮食，乾杯集團一年進口牛舌約60噸，而且根據研究，牛舌擁有優良的動物性蛋白質，鐵、維生素等營養價值，而且牛舌的熱量更僅有牛肉的1/2、脂肪含量僅1/3，更有益於減低毛小孩的飲食負擔。

澳洲榖飼厚切牛舌售價359元(2包入/盒)，保留天然原塊，全程70度低溫烘烤，將營養成份完整保留；澳洲榖飼燉煮牛舌售價599元(3罐/盒)，100%純肉原汁製作，添加了牛磺酸，天然牛油塊味道香濃，拌勻後可直接食用或與乾飼料混合。

▲澳洲榖飼牛舌肉條。

▲澳洲榖飼潔牙牛舌。

澳洲榖飼牛舌肉條售價399元(2包入/盒)，由牛舌肉、牛舌皮、筋膜攪碎與樹薯澱粉混合製成，可作為訓練狗狗的獎勵品；澳洲榖飼潔牙牛舌捲售價399元(2包入/盒)，低溫烘乾的牛舌皮捲成螺旋狀，高耐嚼度同時達到潔牙效果。

除了單品，乾杯集團也推出集結4款商品的「汪汪好肉好健康禮盒」售價1,499元/盒。自即日起可於「乾杯超市」線上平台、旗下7大餐飲品牌(和牛47、麻辣45、老乾杯、乾杯Bar、乾杯燒肉居酒屋、黑毛屋本家、黑毛屋)、31間店鋪購買得到。

▲乾杯集團聯手寵物食品專業的製作廠打造人可食用等級的龍物食品。

另外，東森寵物雲商城歡慶1212購物節，即日起至12月15日全館結帳88折，還有優惠組合包、百樣商品最低5折特惠，消費滿1666元，再送100元全家禮物卡。不僅如此，只要12月份消費滿2000元還可以抽獎，有機會獲得王品牛排餐券1張，共10張，買毛小孩的食物，寵物雲商城送你吃大餐。

寵物雲商城精選組合包，包括CIAO肉泥、EVER CLEAN藍鑽貓砂、喵仙兒木製貓抓板、耐吉斯乾糧等等，無論是精選特價還是買就送寵物用品，超優惠組合逛了絕對不虧。