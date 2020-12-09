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私接代操股票收紅包！勞動基金貪官游迺文惡行再爆...抗押被打臉

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▲▼ 游迺文。（圖／記者劉昌松攝）

▲ 勞動部勞動基金運用局國內投資組長游迺文涉貪遭羈押提抗告，8日高院駁回。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、徐愷昕／台北報導

勞動部勞動基金爆發舞弊醜聞，勞動基金運用局國內投資組組長游迺文涉嫌收賄操控遠百股價，於11月27日遭北院裁定羈押禁見，游迺文不服被押抗告，高院8日駁回抗告羈押確定。

高院指出，游迺文違反應由交易員下單的規定，直接透過證券商以勞動基金運用局名義、用「高於設定的價格」買進遠百股票，且於7月27日起，即與大量持有遠百股票的寶佳公司及證券商復華公司人員聯繫、吃喝聚餐，關聯密切，涉共同縱股價。

高院說，游迺文的家庭經濟主要來源為其薪資收入，但事證顯示其薪資與每月信用卡費用，明顯入不敷出，游迺文於101年9月起至109年9月間，以現金存入個人帳戶金額達918萬元；游迺文雖辯稱是友人借貸還款或投資獲利，但是其投資或借貸時間、對象、金額、利息、分紅方式等，甚至資金來源，均屬不明。

另外，游先前還私接代操股票，用對方的帳戶幫挑股投資，涉藉此收對方紅包。高院指出，游迺文犯罪嫌疑重大，有事實足認有勾串之虞，原審裁定羈押禁見無誤，抗告無理由予以駁回。

全案緣於檢廉獲報，游男今年7、8月間接受餐飲招待後，要求替勞動基金運用局下單的證券公司，以運用局勞動基金相關帳戶，持續掛單買進特定公司股票，達到操控特定公司股價目的。

檢廉查出，游男自民國101年9月至今年9月間，每月平均支出信用卡費15萬至22萬元，還有將近900萬元現金存入個人帳戶，涉嫌貪污治罪條例違背職務收賄罪、財產來源不明罪、證券交易法操縱股價罪。

台北地檢署11月底指揮廉政署兵分3路搜索，並約談游男及其妻子到案。檢察官訊問後，諭令游妻無保請回，並向台北地方法院聲押禁見游男獲准。

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