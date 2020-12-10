勞動基金竟高價幫寶佳資產出脫持股！貪官幕後4藏鏡人遭約談現形

▲寶佳資產管理執行長唐楚烈涉嫌行賄官員動用勞動基金炒股 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦勞動基金遭挪用炒股案，掌握最新事證，懷疑前勞動部官員游迺文收了寶佳資產管理公司賄賂，指示代操的復華證券經理人動用勞動基金，以相對高價承接寶佳持有的遠東百貨股票，檢察官黃筵銘10日指揮廉政署發動第3波搜索，約談寶佳資產執行長唐楚烈，復華投信投資長邱明強、經理人劉建賢等4名行收賄被告到案。

寶佳資產管理公司前身是「鑑機資產」，原本由剛被判刑的兆豐金控董座蔡友才擔任董事長，蔡涉及掏空案後，鑑機大股東、寶佳集團創辦人林陳海，從潤寅尹衍樑手中買下股權，改名寶佳，並找來曾任合庫證券董事長的唐楚烈擔任執行長，積極布局搶進金融業。

▲勞動部官員游迺文涉嫌收受不正利益已遭收押。（資料照／記者劉昌松攝）

檢廉查出，唐楚烈和寶佳投資主管邱裕元等人，從2019年5月起，就開始選定要炒作上市公司遠東百貨的股價，但是到2020年7月間，持股出脫不順，決定找上負責勞動基金操盤的前勞動部基金運用局組長游迺文。

游不但承諾幫忙寶佳，還找來負責代操勞動基金的復華投信公司投資長邱明強、經理人劉建賢，一起接受寶佳公司招待高級飲宴，之後游迺文回勞動部，要求部屬以相對高價買進遠百股票，因為發現部屬沒有照做，游乾脆自己打電話給代操業者，要求以24.75元相對高價，掛單買進遠百股票，讓寶佳順利脫手。

▲寶佳資產投資主管邱裕元先前已交保30萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

全案經勞動部察覺游迺文在上班時間買賣興櫃股票後爆發，游迺文在11月底被檢察官以涉嫌收賄、以及918萬元存款來源不明等罪，向法院聲押禁見獲准後，曾以證人身分約談唐楚烈等人到案，經持續比對通聯等事證，10日改以涉嫌行賄罪的被告身分約談唐楚烈、邱裕元，另以涉嫌受託幫政府代操基金，卻收受賄賂罪嫌約談邱明強、劉建賢。

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