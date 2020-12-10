專偷別人的車代步　啃老男犯案70件瞎扯「貨暢其流」

▲蕭男沒事就偷騎別人的車子到處閒晃，落網瞎扯自己在實踐「貨暢其流」。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北蕭姓男子平常無所事事，在大台北地區四處遊蕩，看到有機車鑰匙沒拔，或有腳踏車沒鎖好，就直接騎走，有時順手拿走車上財物，4年來已犯案近70件，日前他再次落網時，義正嚴詞地強調自己是在實踐「人盡其才，物盡其用，貨暢其流」，台北地檢署先依5個竊盜等罪名將蕭男起訴，並請求法官判他去強制工作。

據了解，40多歲的蕭男到現在還會向媽媽開口要錢，偶而想到要去打零工的時候，就隨便牽走別人的機車代步，有時騎著偷來的車在路上閒晃，見到便利商店就停下來買酒，然後就以「我知道喝酒不能騎」，把車子留在路邊不再理會。

蕭男犯案頻繁，8月、9月間，在台北市中山、信義、文山，新北市新店區等地，共偷走了3輛鑰匙沒帶走的機車，以及1輛腳踏車，另外又中山北路發現有輛轎車車門沒鎖，直接搜刮車內現金等財物2萬9800元，日前被逮捕到案後，面對辦案人員訊問他為何一直要偷車騎，他面不改色表示，別人的車子停在那裡沒用，他是在實踐「人盡其才，物盡其用，貨暢其流」。

檢察官一查，他從2016年至今，已有近70件類似的竊盜、搶奪案件，也曾為此入獄服刑，仍不改惡習，把還用歪理解釋自己的竊盜行為理所當然，態度極差，目前蕭男除在台北地檢署轄區內的5個犯行遭起訴外，另外約20件竊盜案正由新北地檢署偵查中。

療癒！紓壓！心訣大公開