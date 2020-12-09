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補習班女主任管教幼兒...丟鐵椅「嚇阻」　8歲童驚「起身中招」

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▲桃園市鄒姓女子在中壢區開設珠心算補習班，今年3月間因管教羅姓男童，竟丟擲鐵椅嚇阻，卻意外砸到其頭部受傷，家長發現後報警提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園鄒女在中壢開珠心算補習班，今年3月為管教羅姓男童，竟丟擲鐵椅嚇阻，卻意外砸到其頭部受傷，家長提告。（示意圖非本案當事人／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市中壢區開設珠心算補習班的鄒姓女班主任，今年3月間7歲羅姓男童在教室推擠桌椅，鄒女出言制止無效，竟以鐵椅向羅童方向丟擲、 要丟往羅童後方，羅童剛好站起來，頭部遭鐵椅砸中受傷，事後羅童父親帶兒子驗傷提告；鄒女坦承只是想製造聲音嚇阻羅童，過程中不小心敲到其頭部；桃檢偵結依過失傷害罪嫌將鄒女提起公訴。

檢警調查，45歲的鄒女在今年3月23日下午3時許，因7歲羅姓學童在教室推擠桌椅，她出言制止無效，突然情緒失控，抓起鐵椅往羅童方向丟擲，孰料，羅童突然站起來，鐵椅剛好砸中頭部，造成頭部有4.5公分的撕裂傷，事發後，羅童父親帶兒子至醫院驗傷，持診斷證明向中壢警分局提告。

鄒女在偵訊時坦承疏失，表示因管教羅童想丟鐵椅製造聲響嚇阻，過程中不小心敲到羅童頭部，她並非故意；羅童也聲稱，當時因自己不乖，主任才拿椅子丟到他，桃檢認為，鄒女犯行屬實，依過失傷害罪嫌將鄒女起訴。

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