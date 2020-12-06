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硬度不夠...人夫羞愧道歉！小三嬌曝「登頂好幾次」：那個來很敏感

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▲桃園市廖姓女子與徐姓男子發生婚外情，去年8月間廖女丈夫會同警方至旅館抓姦，當場查獲2人共處一室。（示意圖／視覺中國CFP）

▲人夫外遇，還為了不夠硬跟小三道歉，正宮發現對話紀錄氣炸提告，結果出爐。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳韻如／桃園報導

人夫阿健（化名）在外偷吃，與小三多次發生性關係，還為了硬度不夠向小三道歉，直到正宮發現2人對話紀錄，驚見小三直誇阿健，「我一直都有很舒服還是高潮好幾次」，甚至說「那個來」更敏感等，讓正宮棄得崩潰提告。法官審理後，判阿健與小三須賠償正宮25萬元。

正宮指控，她與阿健結婚近十年，有2名子女，而小三小君（化名）明知道阿健已婚，卻仍多次與阿健發生性關係，還互傳曖昧訊息，讓她身心受到極大創傷，憤而對阿健、小君提告求償。

法院審理期間，阿健與小君並未到庭，也未提出書狀作任何聲明或陳述，但法官事後勘驗正宮所提出的對話截圖發現，2人對話中出現，「可不可以再更深」、「我很久沒這麼快射」、「都是內射啊」、「拍謝，今天沒很硬讓你沒有很舒服」、「沒關係我一直都有很舒服還是高潮好幾次囉」、「原來那個來真的對我們沒阻力，反而讓我更敏感」等極為鹹濕的對話，另外還有阿健親筆寫下的悔過書證明2人關係匪淺，法官因此判2人須連帶賠償正宮25萬元。全案可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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