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影／這輩子就她了！28歲男戀上65歲嬤　為愛染白髮：是你的溫柔救了我

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大陸中心／綜合報導

「這是我的愛人！」大陸綜藝節目《現在就告白》日前登場一對年齡差距37歲的情侶，28歲的年輕小伙「柱子」上節目挽回65歲的女友芹大媽。柱子說，他與芹大媽相識確實是一場意外，當時的他因失戀想輕生，芹大媽出現阻止了他，2人在相處中互有好感，最後決定交往，但這段情路走來坎坷，芹大媽擔心2人年齡差距太大惹人非議，曾4度離家出走；而柱子也展現出了貼心的一面，為了讓2人看起來更匹配，還特地染了一頭白髮。

▲▼大陸嬤孫戀，28歲的柱子挽回65歲的芹大媽。（圖／翻攝新浪網）

▲28歲的柱子戀上65歲的芹大媽，認定「這輩子就她了」。（圖／翻攝新浪網）

綜合陸媒報導，出身農村柱子去年原本有個同齡的女友，但他每月薪資只有人民幣2000元（約新台幣8928元），平時僅能勉強滿足女友需求，但當2人論及婚嫁時，女方父母卻提出了巨額聘金，最後柱子只能忍痛放棄結束這段感情；分手後的柱子也曾與另名比自己大了10歲的女子交往，但卻遭到女方家屬反對，最後也只能走上分手一途。

▲▼大陸嬤孫戀，28歲的柱子挽回65歲的芹大媽。（圖／翻攝新浪網）

▲柱子說，當時自己痛苦到想要尋短，是芹大媽的溫柔救回了他。（圖／翻攝新浪網）

面對接連2段失敗的感情，柱子頓時對人生感到灰心，痛苦到一度想要輕生，所幸碰巧上了芹大媽極力阻止，還勸他「以後還會遇到好姑娘的」；柱子被芹大媽的溫柔所感動，2人進一步認識後好感漸深，最後終於決定牽手步入戀愛關係。

但這段年齡相差37歲的「嬤孫戀」困難重重，芹大媽的孫子都已經17歲了，且柱子的父母還比她的年齡要小。芹大媽說，當下柱子向她告白時，還以為只是玩玩，因此就果斷拒絕了，最後是在柱子強烈的堅持2人才走到了一起，還一同回了河南老家。

▲▼大陸嬤孫戀，28歲的柱子挽回65歲的芹大媽。（圖／翻攝新浪網）

▲雖然2人差了37歲，但相處仍像一般情侶一樣，一起下廚煮飯、牽手出門散散步。（圖／翻攝新浪網）

「本來是想讓他媽勸勸他！」芹大媽說，2人年齡差距太大，原以為柱子的母親會反對，但沒想到她卻意外地支持這段戀情，甚至還將房子收拾乾淨準備當成婚房。

儘管有家人的支持，芹大媽還是擔心這段戀情不被外界看好，怕2人遭人指指點點、惹人非議，為此曾經4度離家出走，但卻都被柱子找了回來。「我一定要把她找回來，這輩子就認定她了！」柱子說，每次芹大媽出走，他都會找遍所有2人一起走過的地方。

▲▼大陸嬤孫戀，28歲的柱子挽回65歲的芹大媽。（圖／翻攝新浪網）

▲芹大媽對這段戀情沒有信心，曾經4度出走，但卻都被柱子找了回來。（圖／翻攝新浪網）

為了讓2人看起來更登對，柱子還特地將頭髮染白。隨著2人同居後相處漸深，柱子也決定求婚，還在親友的祝福下拍了婚紗照，但這卻讓芹大媽憂心忡忡，「我不能生孩子，這對柱子很不公平！」

芹大媽說，2人感情升溫後已經逐漸離不開彼此，如果柱子想要孩子，她也願意嘗試試管嬰兒，「不論以後怎樣，這段時光都是彼此最美好、最溫暖的回憶！」

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▲▼大陸嬤孫戀，28歲的柱子挽回65歲的芹大媽。（圖／翻攝北京青年報）

▲為了加深芹大媽的信心，柱子還為愛染了一頭白髮。（圖／翻攝北京青年報）

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