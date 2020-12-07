天下第一看守所爆棚！超收羈押被告37%...發文6院檢「審酌」裁定

▲台北看守所。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳以昇／新北報導

號稱「天下第一大所」的台北看守所因超額收容導致床位不足，發函給台北、新北、士林6個地方法院及地檢署，要審慎評估羈押被告聲請及裁定禁止接見之人數，北所表示，截至109年11月25日止，有2,481名收容人，超收率約為16.3％，禁見被告超收率37%，而發文的目的只是說明現況，仍尊重各院檢職權。

臺北看守所收容臺北市、新北市一、二、三審，以及宜蘭、基隆、士林、桃園、新竹等地方法院上訴二、三審之刑事被告，另附設台北監獄台北分監及民事管收所，分別收容檢察署指揮執行三年以下短刑期受刑人及民事管收人。核定的收容員額為2134人，但截至109年11月25日止，本所計有2,481名收容人，超收率約為16.3％。

北所表示，法院裁定羈押禁見的被告，基於受刑人與被告應盡量分別監禁原則，並考量禁見被告管理特殊性，劃分專責區域收容在忠三舍及孝三舍，共有81間舍房，每間舍房收容人數為2名，共可收容162名禁見被告，但截至2020年11月25日止，禁見被告有222名，超收率約37%，超額收容情形嚴重。

近年來羈押禁見被告收容人數逐年攀升，2017年度收容490名、2018年度收容489名、2019年度收容646名、2020年度截至10月底收容651名，若持續超額收容，將造成生活空間擁擠及床位不足現象，為此台北看守所才會發文至大台北地區各院檢審酌羈押人數。

我沒有遲到，是時間遲到了！