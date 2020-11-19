公視華視共組「專案小組」搶52台！馮小非：民眾想要很棒的新聞

▲公視董事會決議，公視及華視兩台將成立專案小組積極爭取52頻道。（圖／ETtoday資料照）

記者林育綾／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）18日否決中天新聞台換照案，因此原位於有線電視平台上的黃金頻道「52台」將空出來，各家也積極爭取。公視今（19）日舉行董事會，針對公廣集團爭取進駐52台一事召開會議，會後發布聲明表示，公視與華視兩台將攜手共同籌組「專案任務小組」積極爭取，公視董事馮小非也提到「民眾想要很棒的新聞」，他們對這一點也很有信心。

頻道代理商中嘉今（19）日通知各有線電視系統業者，有意將52台以寰宇新聞台替補；各家系統業者雖會尊重代理商，不過52台屬於黃金頻道，各家新聞台仍積極爭取，未來也要繼續觀察各有線電視系統業者送出的頻道變更申請，還有NCC是否通過，才算正式拍板定案。

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其中公廣集團便積極爭取進駐52頻道，公視更於今日舉行董事會，針對聯名華視爭取52台一事熱烈討論。公視董事馮小非表示，董事會中大家對此有高度共識，而對代理商來說，是要選擇民眾想看的新聞台，她相信「民眾想要看很棒的新聞啊」，認為公廣集團新聞內容優質，信任度高，是台灣民眾需要的，也是他們相當有信心的部分。

公視董事會決議，公視及華視兩台將成立專案小組積極爭取52頻道，責成華視莊豐嘉總經理為召集人，公視徐秋華代理總經理為發言人，華視新聞資訊台作為主體，整合公廣資源，豐富頻道內容，擴大優質公共性服務，以強化競爭力。

公廣聲明稿中也提到，成立於民國60年的華視，有非常珍貴而豐富的新聞史料，近來銳意改革下，成績優異，有目共睹。而公視新聞更是多年蟬聯國人最信賴的新聞來源，公華視各有擅長，兩強合作，相信能給國人一個耳目一新的新聞專業台。

公廣發布，未來將依續三個階段，完成大公廣新聞平台的計畫：

1、由於公視或華視皆為綜合台，並無專屬新聞台，因此兩台將攜手共同籌組任務小組，並邀請外部諮詢委員，針對組織、預算、頻道定位及新聞內容進行規劃，以符合全體國民的期待。

2、確定籌組完成新聞台規劃後，頻道經營內容變更必須提送NCC審核。

3、營運變更通過後，才會進行與頻道商討論定頻的議題。

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