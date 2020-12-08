　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

臭臉主管都融化！女同事「撒嬌技能滿點」人緣好炸　網：真的吃香

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，女員工，女同事，規劃，計畫，提案。（圖／pakutaso）

▲笑臉迎人的同事人緣總特別好。（示意圖／pakutaso）

記者黃可昀／綜合報導

嘴巴甜的人對工作來說很加分嗎？一名女子透露，隔壁部門今年來了一個女同事，「第一次看到這種撒嬌技能點滿的，我會說點滿，因為是真的很高竿」，對方不走做作的心機路線，而是每天充滿活力、笑臉迎人，就連平常撲克臉的主管都被融化，「觀察下來的結論是，這樣的人真的超級吃香。」

原PO在Dcard表示，從外貌來看，那位女同事雖然長相並非特別出眾，但走到哪臉上都掛著親切微笑，走路姿勢也蹦蹦跳跳，「高馬尾會左右搖來搖去（男同事說很像小狗狗興奮的時候在搖尾巴）」，給人很有精神又可愛的形象，「然後是超級吃貨，每天上班一直一直吃零食，吃什麼東西都一臉很幸福的樣子」，最討人喜歡的是嘴巴非常甜，「茶水間遇到她一定可以找到什麼地方稱讚你（衣服、氣色、妝容，連茶包都能嘴的跟什麼高檔貨一樣）。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，煩惱，規劃，計畫，提案。（圖／pakutaso）

▲公司的人都會被那位女同事感染開心氛圍。（示意圖／pakutaso）

雖然對方做這份工作和大學科系無相關，完全是從零開始，但積極學習的態度也讓同事、上司特別關愛她，「她好像有又可愛又不合理的熱忱，什麼工作丟給她她都超級有朝氣的說『好！』」而且也會主動向其他同事發問，事後會寫小紙條謝謝前輩的幫忙，「還真的那群工程師都超吃她這套，她問一個人旁邊會有三四個圍過去一起幫忙。」

公司的人都覺得，那位女同事最大魅力就是「看起來很喜氣」，和她相處心情也會跟著變好。原PO則認為，對方可能是真的天真無邪的女生，也有可能是藏很深的心機女，「我只是驚嘆這麼浮誇的人居然市場這麼通吃」。

網友回應，「社交能力點滿的人在哪都很吃香」、「我也是這種人欸，但是我真的天生就是這樣，看事情的角度比較正面，會想去看每個人值得稱讚的部分，從小地方找到讓自己感興趣或是開心的點」、「大家都會喜歡跟正能量而且懂得反饋的人相處吧」、「是我也會想跟這種人當同事，總比一天到晚臉臭臭的或是懶得社交的好。」

ET快訊
《RM》「出現台灣國旗」惹毛陸網！　韓網狂刷「TAIWAN」
快訊／遭切割後首發正式聲明　福灣：願承擔合作品牌所有銷售損失
妙齡女耳環戴著消失　醫揭真相「被吃掉了」
青山宮遶境驚見「雙人運動」　查到房客名單男女主角將現形
厚片妹「剷18kg」變女神　本尊曝秘訣
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南人最關心的生活議題　藥師都能幫得上忙！

周日冷空氣挑戰冷氣團「急凍15°C」　明全台有雨、高山有望降雪

金色三麥也下架巧克力啤酒　第5家聯名業者切割福灣

網傳元旦起「廚餘養豬變萊豬」　農委會端數據：不會有萊劑殘留

遠見／苦盼11年的中捷　何時無阻暢行？

快訊／台鐵平交道事故！冬山=羅東上下行列車延誤

快訊／遭切割後首發聲　福灣：願承擔合作品牌所有銷售損失

北市北投某國小爆腸病毒疫情　國小、幼兒園各1班停課至13日

臭臉主管都融化！女同事「撒嬌技能滿點」人緣好炸　網：真的吃香

交通部首創「廉正透明獎」 　淡江大橋、金門大橋工程都獲獎

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

日本媽用白板筆在鋁箔紙上做畫 一碰水「超Q小魚浮起」開心游泳

台南人最關心的生活議題　藥師都能幫得上忙！

周日冷空氣挑戰冷氣團「急凍15°C」　明全台有雨、高山有望降雪

金色三麥也下架巧克力啤酒　第5家聯名業者切割福灣

網傳元旦起「廚餘養豬變萊豬」　農委會端數據：不會有萊劑殘留

遠見／苦盼11年的中捷　何時無阻暢行？

快訊／台鐵平交道事故！冬山=羅東上下行列車延誤

快訊／遭切割後首發聲　福灣：願承擔合作品牌所有銷售損失

北市北投某國小爆腸病毒疫情　國小、幼兒園各1班停課至13日

臭臉主管都融化！女同事「撒嬌技能滿點」人緣好炸　網：真的吃香

交通部首創「廉正透明獎」 　淡江大橋、金門大橋工程都獲獎

台南人最關心的生活議題　藥師都能幫得上忙！

周日冷空氣挑戰冷氣團「急凍15°C」　明全台有雨、高山有望降雪

抓屁屁太爽！虎斑貓「謎樣表情」喊國語：要要要　笑翻12萬名網友

我駐WTO代表團1人確診　外交部：其餘人員均陰性遠距辦公一周

金色三麥也下架巧克力啤酒　第5家聯名業者切割福灣

50隻「冬宮貓」獲贈遺產！博物館證實暖心神秘客義舉

粉絲失戀「找不到一樣的男友」求助！　周揚青暖心1句安慰秒解

議員開吉「檢舉賤人」敗訴！他PO文諷：臉有沒腫成麵龜　檢說話了

「2020卡廸那FUN4街舞賽」G.O.F火辣開場揭序幕　700位參賽者同台較勁爭冠軍榮耀

累積熱銷500萬輛！Nissan第三代跨界休旅豪華內裝搶先看

生活熱門新聞

全台變天！豪大雨熱區出爐　下波入冬最強冷空氣急降溫

巧克力湯圓上架4天停產　桂冠所得全捐

世界冠軍福灣巧克力因「1篇網文」惹鄉民抵制

入冬最強冷空氣挑戰首波冷氣團

浙江台商「居檢中確診」　莊人祥推「2大原因」：也可能是本土

3次一字馬都失敗　芭蕾小妹「放大絕」萌翻

Mister Donut下架停賣福灣聯名甜甜圈

爸媽嗑鍋ing「兒一旁寫作業」　她怒：等1小時

1/1生日超爛！元旦寶寶吐5點辛酸　苦主：12/30才最慘

厚片妹變女神「7個月甩18kg」　本尊曝秘訣！

不敵網友抵制⋯ 福灣再發聲：抱歉添麻煩

水彈夜襲4縣市！豪大雨砸2天下波更強

免費送星巴克保溫杯　官方回應了

好市多「拿10盤蛋糕」　男喊：蛋糕店開幕了

更多熱門

相關新聞

主管嚴禁員工交談！網超羨慕：缺人嗎？

主管嚴禁員工交談！網超羨慕：缺人嗎？

每間辦公室的文化、潛規則都不盡相同，一名網友發文表示，他們公司的主管相當嚴肅，規定員工在上班時間不得交談，否則就會被痛罵一頓；正因如此，所以公司同事都壓力很大，若要部門聚餐，大家也會因生疏而不想到場，「有人公司也是這樣嗎？」貼文一出，立刻引發熱議，其中還有網友反而羨慕這樣的規定。

從辦公桌秒讀同事「性格哪裡雷」

從辦公桌秒讀同事「性格哪裡雷」

鄉民推2職業「高薪又低門檻」　底下正反派戰翻

鄉民推2職業「高薪又低門檻」　底下正反派戰翻

博美搶走奶嘴狂吸！叼整天不還弟

博美搶走奶嘴狂吸！叼整天不還弟

律師之路所有的挫折和挑戰

律師之路所有的挫折和挑戰

關鍵字：

人緣撒嬌職場同事

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

太常打手槍竟害頻尿！美女博士：是手的問題

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

獄友爆68歲趙斗淳：他性慾很強

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

林俊傑、黑人被當詐騙工具！超跑達人A走1.6億

狗狗特殊生殖構造　交配不能分開

懷疑妻子偷吃公公　他3次鑑定竟毀了家庭

25歲公主女高中還和爸爸洗澡！　他綠到分手

Angelababy「不認已婚」！聽到黃曉明0反應

小A辣試用擴充棒「妹妹爆血」！

全台變天！豪大雨熱區出爐　下波入冬最強冷空氣急降溫

30泰國小姐甜笑擺拍　下秒集體濕身叫「啊～」

更多

最夯影音

更多
持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美
帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面