臭臉主管都融化！女同事「撒嬌技能滿點」人緣好炸　網：真的吃香

▲笑臉迎人的同事人緣總特別好。（示意圖／pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

嘴巴甜的人對工作來說很加分嗎？一名女子透露，隔壁部門今年來了一個女同事，「第一次看到這種撒嬌技能點滿的，我會說點滿，因為是真的很高竿」，對方不走做作的心機路線，而是每天充滿活力、笑臉迎人，就連平常撲克臉的主管都被融化，「觀察下來的結論是，這樣的人真的超級吃香。」

原PO在Dcard表示，從外貌來看，那位女同事雖然長相並非特別出眾，但走到哪臉上都掛著親切微笑，走路姿勢也蹦蹦跳跳，「高馬尾會左右搖來搖去（男同事說很像小狗狗興奮的時候在搖尾巴）」，給人很有精神又可愛的形象，「然後是超級吃貨，每天上班一直一直吃零食，吃什麼東西都一臉很幸福的樣子」，最討人喜歡的是嘴巴非常甜，「茶水間遇到她一定可以找到什麼地方稱讚你（衣服、氣色、妝容，連茶包都能嘴的跟什麼高檔貨一樣）。」

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▲公司的人都會被那位女同事感染開心氛圍。（示意圖／pakutaso）



雖然對方做這份工作和大學科系無相關，完全是從零開始，但積極學習的態度也讓同事、上司特別關愛她，「她好像有又可愛又不合理的熱忱，什麼工作丟給她她都超級有朝氣的說『好！』」而且也會主動向其他同事發問，事後會寫小紙條謝謝前輩的幫忙，「還真的那群工程師都超吃她這套，她問一個人旁邊會有三四個圍過去一起幫忙。」

公司的人都覺得，那位女同事最大魅力就是「看起來很喜氣」，和她相處心情也會跟著變好。原PO則認為，對方可能是真的天真無邪的女生，也有可能是藏很深的心機女，「我只是驚嘆這麼浮誇的人居然市場這麼通吃」。

網友回應，「社交能力點滿的人在哪都很吃香」、「我也是這種人欸，但是我真的天生就是這樣，看事情的角度比較正面，會想去看每個人值得稱讚的部分，從小地方找到讓自己感興趣或是開心的點」、「大家都會喜歡跟正能量而且懂得反饋的人相處吧」、「是我也會想跟這種人當同事，總比一天到晚臉臭臭的或是懶得社交的好。」