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王傳芬：律師之路所有的挫折和挑戰，都是成就自己的最佳養分

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▲宏鑑法律事務所合夥人王傳芬。（圖／女子學）

▲（圖／John Yang攝影、王傳芬提供）

無論是穿著法袍、手持卷宗意氣風發走進法庭的樣貌，或是內在正氣凜然、外在能言善道的絕佳自信，都是大眾對「律師」的理解與認識。

然而，在宏鑑法律事務所合夥律師王傳芬 Jennifer 身上，卻絲毫感覺不到我們認知裡的投射想像。專訪當天，穿著合身套裝的她，不斷以親切幽默的話語、溫暖的笑容來緩和大夥的緊張感，但當談到法律和人生志向時，她又能以堅強有力的眼神述諸自己的想法，強烈對比更帶給我們一股柔和與堅韌並存的力量。

順遂的人生走向，順應律師之路的發展

▲宏鑑法律事務所合夥人王傳芬。（圖／女子學）

▲Jennifer 認為，求學階段是人生最無壓力的時候，可以心無旁鶩地專注學習。（圖／John Yang攝影、王傳芬提供）

從北一女，到台大財經法律系，再到台大法律研究所，Jennifer 的求學階段是著實順利的。雖然最初對財經法律完全沒概念，但因從小演講比賽對口才和邏輯的訓練，加上本身也樂於接受挑戰，不知不覺間法律世界就像開了一扇門，引領她踏實地邁向每一步。

研究所畢業後，Jennifer 先後任職永耘、宏鑑法律事務所，擔任三年的訴訟律師，將學校教的法學知識，慢慢沿用至工作上。然而，深感處理訴訟爭議案件和自己志向有所不合，讓熱愛挑戰的 Jennifer 漸漸有轉為非訟律師的念頭，確信目標後便毅然決然於 2002 年至美國哥倫比亞大學研攻法律碩士。

黃金 20 年衝刺，恐懼、挫折皆為成長的養分

▲宏鑑法律事務所合夥人王傳芬。（圖／女子學）

▲甫踏入律師界時，Jennifer 坦言會注重外在的武裝，覺得一定要有的剛強的態度，才能說服客戶。（圖／John Yang攝影、王傳芬提供）

一年後，Jennifer 順利取得第二座法學碩士學位，先是至美國知名 Simpson Thatcher & Bartlett 律師事務所香港所實習，藉以磨練經驗、拓展視野，回國後再歸隊宏鑑，處理本土與跨國企業併購、合資、資本市場案件、外人及陸資投資、公平交易法遵循等領域，專任「非訟律師」一職。

2007 年，也是 Jennifer 邁入律師身分的第八年，因事務所人事變動，霎時間她成了最資深的非訟律師之一，而資深合夥人也邀請她擔任合夥律師。Jennifer 坦言，那時內心其實是恐懼無比的，害怕自己資歷不深、歷練不夠，會拖累事務所的聲譽；不過，基於勇於挑戰和承擔的個性，Jennifer 勇敢接下合夥人職務；又所謂「柳暗花明又一村」，當時恰巧有個近百億的併購案，客戶直接指定 Jennifer 主辦，這份肯定無形中成為一股強大的力量，讓她備足勇氣、整裝再出發。

▲宏鑑法律事務所合夥人王傳芬。（圖／女子學）

▲「現在感受不到，不代表沒有人看見。」律師之路讓 Jennifer 深信，所有的挫折和挑戰，都是成就自己的最佳養分。（圖／John Yang攝影、王傳芬提供）

回過頭來審視過去的不安，Jennifer 覺得 20 年來的努力，所獲得的回報是無庸置疑的，無論是一開始指名要她負責併購案的客戶，還是後面不靠應酬而培養出的客戶群及良好評價，都是她從未想過的回饋！原來，不用透過裝老、營造威嚴感，別人還是看得見自己的專業；原來，在工作上無時無刻付諸的用心，客戶都感受得到，所有事情都有好有壞，以前的挫折都是未來的養分，更是造就人生意義的關鍵！

好律師的定義：法律不難，唯有用心

▲宏鑑法律事務所合夥人王傳芬。（圖／女子學）

▲身為事務所的資深律師，Jennifer 始終將團隊關係視為重要的一環。（圖／John Yang攝影、王傳芬提供）

許多人對好律師的見解是：「法律學得好，可以讀出所有法條、《六法全書》背得滾瓜爛熟。」不過 Jennifer 反倒認為，能夠理性和感性兼具，並提供客戶恰如其分服務的律師，才是好律師。細心體察人性、觀察事務本質、瞭解客戶需求，是訓練自己善加應用法律的不二法門，也唯有這樣訓練，才能提供客戶更有深度的服務！她認為法律是一種邏輯，只要能融會貫通，便可抽絲剝繭、提出最有利的服務模式；比起成敗，律師要創造的是「雙贏」，必須以身為法律人的專業，告訴需求者如何善用法律，獲得最佳的利益。

從業以來，Jennifer 服務過的客戶幾乎占滿了各行各業，無論是哪一產業的客戶，她一定會先透徹了解客戶的所營事業、企業文化及案件實際需求，再提出各種面向的深度服務。Jennifer 神采奕奕地說：「法律不難，唯有用心：用心和負責是一體兩面的，當人想要負責，就會用心把事情做好！」她並強調，除了要具備敏銳的洞悉力外，客戶的信任度、團隊的支持度以及自我內心的熱情度，都會連帶影響著案件的成功與否。

透過母職角色，創造人生更豐富的層面

▲宏鑑法律事務所合夥人王傳芬。（圖／女子學）

▲當提到女兒，Jennifer 溫柔地說：「自從當了媽媽後，我的人生變得更豐富且完整了。」（圖／John Yang攝影、王傳芬提供）

專訪逐漸進入尾聲，問 Jennifer 是如何在男權強盛的律師界走出自己的一片天？又是怎麼身兼母職，達到家庭和事業的平衡呢？Jennifer 溫柔地說，自從 39 歲當媽媽後，人生很多事情也隨之柔軟，以工作而言，對人事物多了一份包容，亦能襯出女性細緻、負責的特質，貼近理解客戶深層的想法；以家庭而言，女兒的誕生讓她「爆發」出前所未有的能量，即使必須不斷壓縮自己，卻也享受每天平衡點變動的考驗。

▲宏鑑法律事務所合夥人王傳芬。（圖／女子學）

▲人生一路走來，Jennifer 對女性的堅韌和毅力是感同身受的，更確信未來女性在社會上絕對會有別於以往的發展。（圖／John Yang攝影、王傳芬提供）

此外，身為 WOB 女董事協會的一員，Jennifer 更是從中獲得滿滿的正面能量！成員中不乏有和她一樣的職業婦女、有高階經理人、創業家以及二代企業家，不變的是大家都能以自身之力貢獻社會，內在同時兼具著柔軟與剛強，能屈能伸的處事態度、樂於分享的善念，都讓 Jennifer 深信女性的能力絕對是沒有窮盡的！

34 歲結婚、36 歲升合夥人、37 歲備孕、39 歲當媽媽，看似一帆風順的人生，總有遇到暴風雨的時候、看似順遂的生活，背後其實是無盡的體力和心力的考驗累積而來的。Jennifer 堅定地說：「只要能將女性毅力順勢發揮，未來不論是多麼地波濤洶湧，勢必都能迎刃而解！」

延伸閱讀：

「跨界」才能創造無限可能與商機！宇萌數位科技執行長白璧珍：「XR 是存在於『智慧城市』裡不可或缺的媒介。」

要做自己還是迎合社會期待？學習不畏「世人」眼光、拋開既定的是非對錯，編整人生的多元選擇

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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