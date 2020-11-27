貌美女工任職2個月…熟睡中慘遭色老闆「掀衣猥褻」！怒報警提告

▲桃園市謝姓男子雇用印尼籍女移工當助手，卻覬覦其姿色趁其熟睡時撫摸其下體猥褻得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓男子去年雇用印尼籍女移工在其經營小吃店擔任助手，由於女移工年輕頗具姿色，才上工2個月，謝趁其熟睡之際，徒手掀起衣物，隔著內褲撫摸其下體猥褻，女移工驚醒後發現衣物被掀開且謝就在身旁。謝當下不斷道歉，但女移工不願原諒，事後向印尼駐台北辦貿易代表處求助，並報警處理。桃園地院審酌，謝男利用女移工熟睡偷摸下體，造成其身心受創，審結依乘機猥褻罪判處1年徒刑、緩刑3年，緩刑期間責付保護管束，本案還可上訴。

檢警調查，55歲謝姓男子在龍潭區經營小吃生意，去年3月起雇用印尼籍女移工當助手，謝還在小吃店2樓提供房間讓女移工住宿，同年5月20日清晨5時許，謝男覬覦女移工姿色，趁其熟睡時溜進房間，掀起其衣物至胸部處，隔著內褲撫摸其下體猥褻，女移工驚醒發現謝在身旁，外衣被掀至胸部，懷疑謝對她不軌。

女移工事後聯絡印尼駐台北貿易處收容中心求助，語氣非常驚恐，且以手機攝錄質問謝為何要偷摸她，謝男當場道歉並保證不會再犯，女移工事後還到醫院驗傷治療，並具備藥袋、診斷證明與手機拍攝影片等證物，向警方報案提告。

謝男在偵訊時坦承犯行，辯稱一時難以控制性慾才下手撫摸女移工下體；法官審酌，謝僅為滿足個人私慾，對女移工進行猥褻，造成其身心難以抹滅之傷害，考量其坦承犯行，審結依乘機猥褻罪判處1年有期徒刑，緩刑3年，緩刑期間責付保護管束，且應依約履行民事賠償義務，本案還可上訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

【更多新聞】

►地下醫美500元！桃園衛生局稽查美容室...女客臉敷保鮮膜已麻醉

►影／詐團700萬保時捷代步！扮分析師誘投資股市...秀「崩盤圖」吸血

►桃園績優刑警A詐團贓款35萬 吐款認罪曝內情...一切冒險為紅顏