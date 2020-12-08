90公斤保母悶殺男嬰！托嬰中心醫師竟沒事　媽怒轟司法：對我們凌遲

▲廖姓保母重壓男嬰害窒息身亡，遭判刑3年6月，日前檢方另將托嬰中心負責人、同班保母、班主任起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者陳羿妏／綜合報導

台北市內湖區「我們的托嬰中心」廖姓保母2019年4月時，為哄11月大男嬰「叡叡」午睡，竟以90公斤身軀重壓長達19分鐘，導致叡叡窒息死亡，11月17日被依過失致死罪判刑3年6月。事後，叡叡母親再提告黃姓負責人、蘇姓同班保母、徐姓分所主任及李姓醫師，日前偵查結果出爐，其中黃男、蘇女、徐男皆被依過失致死罪起訴，唯獨李女獲不起訴，而叡叡母親也直呼「這是對我們的凌遲」。

起訴指出，黃男、蘇女及徐男明知叡叡無自主能力，且對廖女負有監督之責，3人卻默許廖女作為，導致叡叡窒息身亡。偵查過程，黃男供稱，根據托嬰中心規章、工作倫理規範，他一再聲明絕不允許危害嬰兒，也一直有對同仁進行教育訓練，巡園時狀況良好，並沒有看到廖女的行徑，而托嬰中心連續3年都有拿到社會局評鑑甲等。

▲事發監視器畫面。（圖／資料照）

蘇女說，當下她在照顧其他小孩，不知叡叡如何窒息身亡，但曾看過廖女以身體重壓方式來哄小孩睡覺，當時也曾回報徐男，而徐男向她表示會處理；徐男則表示，發現叡叡狀況後，便立即打電話叫救護車，也教過廖女以別的方式照顧小孩。

士檢認為叡叡母親雖提告的殺人、妨害兒少發展致死罪，但主觀上難認有讓男嬰死亡的不確定故意，因此日前偵結後，依業務過失致死罪起訴3人；至於負責人妻子、特約醫師李女部分，士檢認為特約醫師不是負責人，也不是照顧保育員，無監督管理責任，因此處分不起訴。

▲叡叡母親聽完廖女判決結果，痛哭表示要托嬰中心對孩子的死負責 。（資料照／記者羅志華攝）

對此，叡叡母親昨於臉書PO文痛訴，當初看到我們的托嬰中心經營者為小兒科醫師，才將叡叡送進去，「我以為我送去的是最安全的小兒科醫師經營的托嬰中心，但沒想到竟然將他送到了讓他離開我們的地方。」

叡叡母親也說，提告一年後，今天才有偵查結果，讓她不解為何檢方在廖女判刑後，才將其他人起訴，對家屬來說，每一次開庭都相當煎熬，「遲來的正義不是正義，緩慢的偵查進度對我們造成再次的傷害，這是對我們的凌遲，該判殺人罪的人以業務過失罪判刑，該起訴的人沒有起訴。」

叡叡母親不解，李女於文宣上稱小兒科醫師，為此托嬰中心的經營者，事後卻自稱僅為特約醫師，撇清責任，「招生的時候是負責人，有罪的時候就不是負責人了是嗎？」