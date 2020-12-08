【廣編】銘傳大學廣銷系畢展　創意行銷「會水」的綠柳紅玉

▲銘傳大學廣告暨策略行銷學系在溼地展館舉辦畢業展覽，其展覽有7大主題，包含攝影、商品行銷等等富有文創設計感的作品展出，現場參觀人潮相當踴躍，主題內容精彩豐富。

圖、文／銘傳大學提供

銘傳大學廣告暨策略行銷學系於12月5日在濕地展演空間舉辦｢106年畢業成果展＿＿眼科」，此次展出由指導老師李碩敏及陳姿佑、蔡宛紜、游緗禾、鄭媃謙、林怡瑄五位同學組成「A3的魔幻舞台」團隊，Ａ３諧音意指〝會瘦、會水〞作為此次展演的延伸概念，透過時下年輕人創意的風格來行銷宣傳「A3綠柳紅玉」。

李碩敏表示，綠柳紅玉原料來自日月潭魚池鄉農會推出的「台茶十八號紅玉紅茶」及雲林的「綠皮柳丁」為了鼓勵台灣在地小農，「A3綠柳紅玉」堅持選用了台灣在地的原料，從產地直接購買，品質嚴格把關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而台灣長照醫學會理事長、肥胖症專科醫師劉伯恩也親自參與打造「A3綠柳紅玉｣，他提到現代人因壓力大，時常飲用含糖飲料，其高熱量是造成肥胖的一大主因，而茶類飲料少了過多的糖類攝取，對體重控制有一定的幫助，另外聞名中外的紅玉茶中具有台灣山茶的基因，沖泡後帶有天然肉桂淡香，入口會產生一股清涼如薄荷的芳香感溫潤舌尖，別具獨特的香氣與甘美的口感，令人一品難忘，可謂台灣茶極致代表。

