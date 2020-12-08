台南「長工阿良」養的虱目魚　影帝黃秋生認證：全世界最好吃的魚

▲黃秋生與節目製作團隊到訪台南北門漁民黃國良的魚塭，了解虱目魚養殖過程， 兩人初見面卻相談甚歡，並約定再次私訪。（圖／翻攝自黃國良臉書，下同）

記者林悅／台南報導

香港金像影帝黃秋生，認證長工「阿良」黃國良的虱目魚，是他吃遍全世界最好吃的魚；Kid及柏緯也說，黃國良養的龍蝦，是他們吃過最好吃的龍蝦。黃國良指出，是不是最好吃不重要，重點是養出來的魚獲得大家的認同，分別跟黃秋生及kid互留聯繫方式，約定要再私下到訪。

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黃秋生與節目製作團隊12月6日現身台南市中西區國華街、安平觀夕平台等處造成當地騷動，7日製作團隊到訪黃國良的魚塭，了解虱目魚養殖過程， 兩人初見面卻相談甚歡。

黃國良在臉書表示，黃秋生稱讚他養的虱目魚，是「他吃遍全世界最好吃的魚」，KID林柏昇、宋柏緯也說他養的「龍蝦」是他們吃過最好吃的龍蝦，黃國良認為是不是最好吃不重要，重點是養出來的魚獲得大家的認同。

據了解，黃秋生認證的虱目魚，正是謙稱長工「阿良」的台南青農黃國良所養出來的魚，他以生態工法為養殖業創造「台灣之光」，拿下全台第1張歐盟認證，透過智慧養殖結合生態工法，被譽為「養殖水產品質超越野生海撈」，並且獨排眾議投入漁電共生行列，結合綠電及專業養殖，致力推動漁村土地再生，在國內外獲獎無數，曾受Discovery專題採訪。

▲黃國良養徝的虱目魚，被黃秋生譽為「他吃遍全世界最好吃的魚」。

主張無毒友善養殖的台南北門漁民黃國良，曾因不滿知名網紅「館長」因為販售厄瓜多白蝦遭消費者質疑品質，在直播時宣稱「養蝦的哪個不用藥」，他2020年9月19日在台北希望廣場籌辦萬人上街吃台灣蝦活動，除了推廣，還會準備一萬份台灣蝦讓民眾試吃。他嗆稱：「看以後誰還敢糟蹋我們」，號召全民要站出來參與，還養殖業者一個公道。

▲黃秋生的《開著餐車交朋友》臉書粉絲專頁，也預告「自己的虱目魚自己抓！」，將於北門路2段「台南文化創意產業園區」與影迷們見面。（圖／翻攝自黃秋生臉書）



黃秋生的《開著餐車交朋友 》臉書粉絲專頁，也貼文預告餐車活動要來了，「自己的虱目魚自己抓！主廚們今日拼盡全力，只為給大家最鮮美的料理」，將於8日下午5時在北門路2段「台南文化創意產業園區」與影迷們見面。

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