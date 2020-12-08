　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南「長工阿良」養的虱目魚　影帝黃秋生認證：全世界最好吃的魚

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲黃秋生與節目製作團隊到訪台南北門漁民黃國良的魚塭，了解虱目魚養殖過程， 兩人初見面卻相談甚歡，並約定再次私訪。（圖／翻攝自黃國良臉書，下同）

▲黃秋生與節目製作團隊到訪台南北門漁民黃國良的魚塭，了解虱目魚養殖過程， 兩人初見面卻相談甚歡，並約定再次私訪。（圖／翻攝自黃國良臉書，下同）

記者林悅／台南報導

香港金像影帝黃秋生，認證長工「阿良」黃國良的虱目魚，是他吃遍全世界最好吃的魚；Kid及柏緯也說，黃國良養的龍蝦，是他們吃過最好吃的龍蝦。黃國良指出，是不是最好吃不重要，重點是養出來的魚獲得大家的認同，分別跟黃秋生及kid互留聯繫方式，約定要再私下到訪。

▲黃秋生與節目製作團隊到訪台南北門漁民黃國良的魚塭，了解虱目魚養殖過程， 兩人初見面卻相談甚歡，並約定再次私訪。（圖／翻攝自黃國良臉書，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃秋生與節目製作團隊12月6日現身台南市中西區國華街、安平觀夕平台等處造成當地騷動，7日製作團隊到訪黃國良的魚塭，了解虱目魚養殖過程， 兩人初見面卻相談甚歡。

▲黃秋生與節目製作團隊到訪台南北門漁民黃國良的魚塭，了解虱目魚養殖過程， 兩人初見面卻相談甚歡，並約定再次私訪。（圖／翻攝自黃國良臉書，下同）

黃國良在臉書表示，黃秋生稱讚他養的虱目魚，是「他吃遍全世界最好吃的魚」，KID林柏昇、宋柏緯也說他養的「龍蝦」是他們吃過最好吃的龍蝦，黃國良認為是不是最好吃不重要，重點是養出來的魚獲得大家的認同。

▲黃秋生與節目製作團隊到訪台南北門漁民黃國良的魚塭，了解虱目魚養殖過程， 兩人初見面卻相談甚歡，並約定再次私訪。（圖／翻攝自黃國良臉書，下同）

據了解，黃秋生認證的虱目魚，正是謙稱長工「阿良」的台南青農黃國良所養出來的魚，他以生態工法為養殖業創造「台灣之光」，拿下全台第1張歐盟認證，透過智慧養殖結合生態工法，被譽為「養殖水產品質超越野生海撈」，並且獨排眾議投入漁電共生行列，結合綠電及專業養殖，致力推動漁村土地再生，在國內外獲獎無數，曾受Discovery專題採訪。

▲黃秋生與節目製作團隊到訪台南北門漁民黃國良的魚塭，了解虱目魚養殖過程， 兩人初見面卻相談甚歡，並約定再次私訪。（圖／翻攝自黃國良臉書，下同）

▲黃秋生與節目製作團隊到訪台南北門漁民黃國良的魚塭，了解虱目魚養殖過程， 兩人初見面卻相談甚歡，並約定再次私訪。（圖／翻攝自黃國良臉書，下同）

▲黃國良養徝的虱目魚，被黃秋生譽為「他吃遍全世界最好吃的魚」。

主張無毒友善養殖的台南北門漁民黃國良，曾因不滿知名網紅「館長」因為販售厄瓜多白蝦遭消費者質疑品質，在直播時宣稱「養蝦的哪個不用藥」，他2020年9月19日在台北希望廣場籌辦萬人上街吃台灣蝦活動，除了推廣，還會準備一萬份台灣蝦讓民眾試吃。他嗆稱：「看以後誰還敢糟蹋我們」，號召全民要站出來參與，還養殖業者一個公道。

▲黃秋生的「開著餐車交朋友」臉書粉絲專頁，也預告「自己的虱目魚自己抓！」，將於北門路2段「台南文化創意產業園區」與影迷們見面。（圖／翻攝自黃秋生臉書）

▲黃秋生的《開著餐車交朋友》臉書粉絲專頁，也預告「自己的虱目魚自己抓！」，將於北門路2段「台南文化創意產業園區」與影迷們見面。（圖／翻攝自黃秋生臉書）

黃秋生的《開著餐車交朋友 》臉書粉絲專頁，也貼文預告餐車活動要來了，「自己的虱目魚自己抓！主廚們今日拼盡全力，只為給大家最鮮美的料理」，將於8日下午5時在北門路2段「台南文化創意產業園區」與影迷們見面。

超級神水、低價必入手

ET快訊
快訊／釣客落水自行上岸　2同伴下水搶救反溺斃
睡覺被盜刷信用卡　吳淡如揪「住飯店漏洞」破解
奧運又砍掉棒球！　國際奧會決議2024年取消
凌晨「神秘白貨櫃車」壓馬路！超長破50公尺路人看傻
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「感謝婆婆救了我」人妻千字嘆親媽為錢踢開3女兒　爸死前曝鐵證

聚餐想帶「別人老婆」！老總嚇歪急勸...電話喊1字劇情神反轉

「春節國旅補助」今開搶！55歲↑爽玩4天補6千　點這一次看遊程

森林護管員錄取率9.9%創歷年新低　林務局推測和「待遇」有關

高雄人衝來新竹聽！陳建名成立「新創扶植團隊」　每周免費諮詢

快訊／新增2例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

台南「長工阿良」養的虱目魚　影帝黃秋生認證：全世界最好吃的魚

南北水氣夾擊！「全台下2天」周三雨最多　下波更強冷空氣探13度

世界冠軍福灣巧克力名聲崩毀！全因「1篇網文」惹火鄉民集體抵制

2020注定單身了！最會「招惹爛桃花」星座Top4　都是自找的

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

艋舺青山宮鞭炮狂炸「居民崩潰」　3天陳情高達485件只開罰2.4萬

「感謝婆婆救了我」人妻千字嘆親媽為錢踢開3女兒　爸死前曝鐵證

聚餐想帶「別人老婆」！老總嚇歪急勸...電話喊1字劇情神反轉

「春節國旅補助」今開搶！55歲↑爽玩4天補6千　點這一次看遊程

森林護管員錄取率9.9%創歷年新低　林務局推測和「待遇」有關

高雄人衝來新竹聽！陳建名成立「新創扶植團隊」　每周免費諮詢

快訊／新增2例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

台南「長工阿良」養的虱目魚　影帝黃秋生認證：全世界最好吃的魚

南北水氣夾擊！「全台下2天」周三雨最多　下波更強冷空氣探13度

世界冠軍福灣巧克力名聲崩毀！全因「1篇網文」惹火鄉民集體抵制

2020注定單身了！最會「招惹爛桃花」星座Top4　都是自找的

M1晶片效能強勁　彭博社：蘋果可能完全拋棄英特爾

夢幻草莓季登場！BAC「黑嘉侖草莓巧克力蛋糕」回來了　加碼推香草款

中職／林威助準備上來了！兄弟吉祥物：我先揪姊躲起來

天花板漏水了！「接漏神器一黏」秒止住　網笑炸：掉了是水滿嗎

「用關台標準看其他台」高嘉瑜獻唱替中天加油　王浩宇轟：妳夠了

「感謝婆婆救了我」人妻千字嘆親媽為錢踢開3女兒　爸死前曝鐵證

雙上櫃品牌　打造南港稀有純住宅地標

「刺激性氣體」突現山西2個城市！民眾聞後不適　懷疑是催淚彈

鮨增田台北開幕周年！壽司之神得意門生來台與駐店主廚四手聯烹

打小放大？業者批央行打房令未中靶心　「炒作根源」恐成漏網魚

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

生活熱門新聞

全台變天！豪大雨熱區出爐　下波入冬最強冷空氣急降溫

巧克力湯圓上架4天停產　桂冠所得全捐

世界冠軍福灣巧克力因「1篇網文」惹鄉民抵制

入冬最強冷空氣挑戰首波冷氣團

1/1生日超爛！元旦寶寶吐5點辛酸　苦主：12/30才最慘

水彈夜襲4縣市！豪大雨砸2天下波更強

3次一字馬都失敗　芭蕾小妹「放大絕」萌翻

免費送星巴克保溫杯　官方回應了

爸媽嗑鍋ing「兒一旁寫作業」　她怒：等1小時

2020注定單身了！最會「招惹爛桃花」星座Top4

對號座被「站票阿嬤」霸佔　他苦站1小時：怎麼趕？

点爭鮮「1人50分鐘50盤」整單免費！

暌違800年　土星木星近距離合體

台南捕獲「超大咖男星」！粉絲熱情湊上前

更多熱門

相關新聞

台南捕獲「超大咖男星」！粉絲熱情湊上前

台南捕獲「超大咖男星」！粉絲熱情湊上前

黃秋生、KID（林柏昇）、宋柏緯主持LINE TV實境節目《開著餐車交朋友》，攜手走遍台灣尋找在地食材，也希望能透過美食結交圈內、圈外好友。先前黃秋生就曾在臉書上預告，「下一站台南，虱目魚粥。」當時貼文一出，立刻讓不少台南人嗨翻天，而稍早，還有網友在國華街、觀夕平台撞見這群人，照片曝光後，再度掀起討論。

KID初見面黃秋生「尷尬1小時」

KID初見面黃秋生「尷尬1小時」

黃秋生「人在臺灣」曬隔離房間照

黃秋生「人在臺灣」曬隔離房間照

客人點虱目魚頭！老闆收桌驚呆：差點跪了

客人點虱目魚頭！老闆收桌驚呆：差點跪了

虱王爭霸推銷優質虱目魚料理

虱王爭霸推銷優質虱目魚料理

關鍵字：

金像影帝黃秋生長工阿良虱目魚黃國良

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

獄友爆68歲趙斗淳：他性慾很強

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

全台變天！豪大雨熱區出爐　下波入冬最強冷空氣急降溫

快訊／高雄凱旋站外火燒車1死！司機車內揮手喊「救命」成焦屍亡

狗狗特殊生殖構造　交配不能分開

林俊傑、黑人被當詐騙工具！超跑達人A走1.6億

婚後存款580萬只剩6萬！工程師男驚覺「頭頂綠綠」

懷疑妻子偷吃公公　他3次鑑定竟毀了家庭

巧克力湯圓上架4天停產　桂冠所得全捐

世界冠軍福灣巧克力因「1篇網文」惹鄉民抵制

5千年「神秘巨石」破解！驚見埃及蠍子王

劉寶傑炸裂飆罵：「我是艋舺人」三天沒睡！

更多

最夯影音

更多
持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美
林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面