川普自願「公開施打」新冠疫苗！　官員：他已康復…淪功能性畫面

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國食品藥品監督管理局（FDA）計劃於10日開會，評估輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech共同研發的新冠疫苗。外媒消息指出，總統川普有意在電視上公開接種疫苗的過程；而消息人士證實正在評估，因為川普曾確診痊癒，疫苗的效果不大，若真要施打也是「功能性」畫面而已。

根據《每日郵報》報導，匿名白宮官員向記者透露，川普願意在電視上公開接種疫苗的畫面。不過官員也說，川普並不是最佳人選，因為他已經從新冠肺炎康復，若真的公開接種也只是「功能性」畫面，不確定最終成效會如何。

官員指出，川普願意採取行動來增加大眾對疫苗的的信心，若是有更多具影響力的人物站出來，自願接受新冠疫苗接種，這會非常有幫助。美國3位前總統歐巴馬（Barack Obama）、小布希（Geoge W. Bush）與柯林頓（Bill Clinton）也都公開表示，疫苗一旦獲FDA核可，他們很樂於在鏡頭前公開接種。

另外也有匿名官員向《福斯新聞》透露，川普在7日舉行疫苗相關峰會中，再次強調了「美國優先」的方針，並預計在8日簽署一項行政命令，以確保在援助其他國家之前，所有美國人都能優先接種疫苗。

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