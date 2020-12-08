連王陽明都曾急向他討債　超跑達人「一車多賣」爽吸金1.6億

圖文／鏡週刊

自稱「超跑達人」的男子鄧超鴻，日前利用一車多賣等手法，對22名被害人吸金達上億元，遭檢方起訴，目前案件還在法院審理中。被害人A先生像向本刊表示，他是在2018年底透過朋友認識鄧超鴻，當時鄧的車行已經營5、6年，主要做超跑買賣及維修，在業界口碑不錯，他認為與鄧合作有利可圖，於是同意對方邀約，參與經營超跑買賣。

合作初期，鄧超鴻指著知名藝人林俊傑、王陽明等人開過的麥拉倫、法拉利，向Ａ先生炫耀說與這些明星熟識，所以能透過管道取得他們開過的超跑進行買賣；個性謹慎的A先生經多方求證，確認這些超跑確曾是名人的座駕，於是對鄧逐漸失去戒心。

過沒多久，鄧超鴻又宣稱在非洲剛果、烏干達等國家投資黃金期貨，並出示相關文件證明，強調保證獲利，邀A先生一起投資，A男不疑有他同意投資，並委託鄧操作，但要求每次交易時，一定要提供契約、照片讓他過目，鄧也依約照做，A先生於是分次出資近9千萬元，參與鄧的投資計畫。

後來，A先生發現投資款無法回收，追查後得知，鄧超鴻將經手的超跑賣給許多人，甚至一車多賣，錢收到後，客戶卻沒拿到車，甚至連王陽明都曾被鄧拖欠賣車的尾款，急得向鄧詢問。



更多鏡週刊報導

【超跑達人吸金魔2】拿名錶抵押抬出潘瑋柏 他欠債竟比討債還凶

【超跑達人吸金魔3】他害別人妻離子散 自己卻爽住豪宅娶金髮尤物

【超跑達人吸金魔4】五分埔成衣商起家 他改賣超跑每月狂賺數百萬