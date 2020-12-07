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汐止警「遭刺15刀」奪槍1死1重傷！茅山大師下符　殘暴兄弟落網

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新北市警局汐止分局2名員警巡邏時，遭王姓兄弟持刀砍殺、搶奪警槍。

圖文／鏡週刊

15年前，新北市發生震驚社會的殺警奪槍案，2名汐止分局員警巡邏時，遭2名歹徒砍殺，奪走警槍及子彈，2警1死1重傷。當年監視器不多，案情陷入膠著，警方請來茅山術大師用符令加持，案發後10天，警方獲報在汐止山區1處空屋，發現未燒光的血衣及身分證殘角，掌握歹徒身分，最後在殉職員警的「二七」當天，逮捕犯案的王姓兄弟。警方將上百張殉職員警的解剖照片攤在凶手面前，終於讓2人伏首認罪。

殺警凶手王柏英被警方逮捕，遭判死刑定讞。（翻攝畫面）

▲殺警凶手王柏英被警方逮捕，遭判死刑定讞。（翻攝畫面）

殺警凶手王柏忠遭判無期徒刑定讞。（翻攝畫面）

▲殺警凶手王柏忠遭判無期徒刑定讞。（翻攝畫面）

2005年4月10日、週日中午，新北市汐止區發生一起震驚社會的殺警奪槍案，新北市警局汐止分局橫科派出所員警洪重男、張大皞，騎乘警用機車執行防竊防搶巡邏勤務，行經橫科路汐止農會白雲辦事處後門，正準備停車簽巡邏箱時，突然遭2名頭戴安全帽、一高一矮的歹徒，從後方突襲。歹徒持開山刀、藍波刀朝2名員警的脖子、胸部猛刺十多刀，當時家住附近4樓的一名8歲女童全程目擊，嚇得趕緊告訴奶奶，由奶奶打電話報警。

汐止分局員警洪重男遭遇歹徒突襲，不幸身亡。（翻攝畫面）
 
▲汐止分局員警洪重男遭遇歹徒突襲，不幸身亡。（翻攝畫面）

其他目擊者指出，洪姓員警負傷倒地後，歹徒轉身砍殺張姓員警，滿身是血的洪，不顧自己的傷勢，拚命緊抱歹徒的雙腳不放，歹徒一怒之下，又回頭朝洪的胸口猛刺多刀，鮮血狂噴的洪姓員警仍緊緊抓著歹徒不放，直到氣力用盡、不支倒地，2名歹徒才騎車逃逸。
 
監視器拍下殺警歹徒王柏忠、王柏英兄弟共乘機車的身影。（翻攝畫面）

警消獲報立即趕赴現場，發現2名員警倒臥地上，電線桿、警用機車滿是噴濺的血跡，隨即將2人送醫急救。其中洪身中15刀，左前胸3刀傷及肺臟，背部2刀、右頸1刀傷及主動脈，急救1小時後仍傷重不治。張的左頸則有長10公分、深4公分的刀傷，右頸一道5公分撕裂傷，送醫時鮮血直冒，所幸急救後撿回一命。


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