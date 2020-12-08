獸性姨丈房內性侵！小女兒目睹全程　17年前「案外案」心酸曝光

▲姨丈不顧小女兒在旁，性侵外甥女得逞，新北地院判刑7年。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市蘆洲區一位男子去年9月酒醉返家，不顧年幼女兒在旁，性侵外甥女得逞。事後，小兒子質問此事，男子堅稱「還沒有進去」，直到外甥女吞藥輕生、受害人母親得知實情，男子才下跪認錯。新北地院審理後，7日判處有期徒刑7年，全案仍可上訴。

判決書指出，男子明知30歲外甥女領有中度智能障礙手冊，去年9月酒醉從外面返家後，竟將人拉進房間、強壓在床上，強行脫去衣物。當時年幼女兒就在一旁，但男子不顧外甥女哭喊「我不要」，仍性侵得逞。

事後，小兒子證稱，當時他看到父親只穿一條內褲從房間走出來，立刻上前質問詳情，但男子僅回覆「還沒有進去」，直到後來外甥女向生母傾吐實情、企圖吞藥輕生，父親才下跪坦承「我錯了！」

被害人警詢時表示，距今17年前、她13歲時，姨丈曾把她帶到社區地下室性侵，還被社區警衛撞見，事後她向外公哭訴，但事件一直未曝光。如今事隔多年，女子外公早已過世，加上當時未報案驗傷、採集DNA，也找不到當年警衛，難以成案。

不過，這次男子酒後性侵外甥女事證明確，檢方偵結後依乘機性交罪起訴。新北地院審理後認為，男子性侵外甥女罔顧人倫，屬家庭悲劇，即便事後以19萬元達成和解，也難以認定是真心悔過，更難以撫平被害人傷痛，因此7日依對心智缺陷之人犯強制性交罪判刑7年，全案仍可上訴。