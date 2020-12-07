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慈佑庇護工場「洗衣職人精神」　名人、企業爭相合作

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▲▼「洗衣職人精神」名人、企業爭相合作。（圖／慈佑庇護工場）

▲慈佑庇護工場員工工作態度認真負責，最重要的是從收衣、檢查、分類、洗衣、烘乾、整燙到包裝出貨都很細心負責。（圖／慈佑庇護工場提供）

記者林璟倩／綜合報導

天轉冷陸續換季，整理衣物及厚重棉被成為許多人的夢魘，因此坊間洗衣店或自助洗衣店家數增加快速，據財政部統計，109年底已達6500多家，且網路搜尋熱度逐年上升，加上防疫期間國人更加重視自己的衛生習慣，擔心自己無法在家有效殺菌消毒，轉往專業洗衣店高溫殺菌的需求明顯變多。

然而，由心路基金會所經營的「新北市慈佑庇護工場」成立20餘年與知名企業合作，儘管面臨坊間洗衣業者削價競爭威脅，仍持續堅持發揮「洗衣職人精神」，提供企業、消費者一條龍洗衣、運送等專業洗衣服務，殺出一條屬於自己的生存之道。

根據慈佑庇護工場統計，最熱門的寄送洗類型為襯衫、長褲和床組，在慈佑庇護工場的庇護員工眼中，洗衣不只是將衣服丟到洗衣機、烘乾兩個步驟，從各個門市的接待、中央工廠打標、分類、到整燙包裝，全程都有透明標準化的洗衣流程，過程中還根據不同材質衣物給予不同的處理，連水溫和洗劑成分都是大有學問！這些對一般人來說避之唯恐不及的麻煩事卻是他們秉持著職人精神想達到完美的目標，將一件件衣物洗滌乾淨、整燙平順，交還到顧客手中是他們的使命。不同於一般自助洗衣店只有洗衣烘乾服務，慈佑庇護工場的洗衣服務從洗衣、整燙包裝到送到客戶手中，更是具備通過ISO認證專業效率的品質水準。

▲▼「洗衣職人精神」名人、企業爭相合作。（圖／慈佑庇護工場）

▲由心路基金會所經營的新北市慈佑庇護工場是全台最大的公益洗衣工場，其專業性為新北市消防局與多家知名企業指名合作對象。

然而隨著忙碌的社會生活型態、快時尚服飾流行，讓精緻洗衣的市場逐年萎縮，但慈佑洗衣坊的洗衣品質仍是企業各界搶先配合的單位，如鴻海科技集團、台灣中油、國立體育大學、國立故宮博物院、新北市警消單位和路易莎咖啡等耳熟能詳的企業都是顧客。

目前新北市慈佑庇護工場是全台最大的公益洗衣工場，也是勞動部極力推動的庇護工場，成立至今二十餘年幫助了數百名身心障礙員工庇護性就業，協助他們發揮所長，自立生活，目前慈佑庇護工場共有48名庇護員工為大家服務，與一般洗衣業相比，慈佑庇護工場的人事成本也高出許多，除了基礎營運，還包含技術輔導員、就業服務員、社工等支出，這些都是維持品質不可或缺的成本，慈佑庇護工場的收入也都直接回饋到庇護職場的夥伴。

為感謝消費者的支持，即日起只要到新北市府門市據點消費或儲值滿1,000元即可獲得限量「行李箱外型手工皂」乙個，邀請民眾一同以行動支持慈佑庇護工場，親身感受專業的洗衣職人精神。

新北市慈佑庇護工場服務據點如下：
1.新北市慈佑庇護工場
電話：02-2290-0905
地址：24886新北市五股區五權路7巷10號1、2樓
2.新北市府門市據點
電話：02-2962-4866
地址：220新北市板橋區中山路一段161號（縣府大樓B1東側、近捷運板橋站）

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