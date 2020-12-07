「天那麼黑風那麼大…」　小學《爸爸捕魚去》全文曝！秒勾回憶

▲學生時期都得背課文。（圖／翻攝免費圖庫Pakutaso）

記者陳俊宏／綜合報導

您記得小學唸過什麼書嗎？結果大家腦海中紛紛想起《爸爸捕魚去》的課文，「天那麼黑，風那麼大，爸爸捕魚去，為什麼還不回家…」而完整的課文內容也再次勾起許多人的回憶。

律師林智群6日在臉書發文，「現在問我小學唸過什麼，林北只記得魚往上游，O真的被洗腦得很徹底啊！（淚奔）。」對此，許多網友留言，「乎有龐然大物，拔山倒樹而來」、「還有拔蘿蔔」、「書包裡有書，書包裡有筆。我的書包裡有書也有筆，還有一個小皮球，也在我的書包裡」、「我國中只記得東北有三寶，人參、貂皮、烏拉草。」

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但最多人提到，「天那麼黑，風那麼大，爸爸捕魚去，為什麼還不回家。」這是國小三年級的國語課本文章，民國39年登場，為了與時俱進，其中文字也經過多次修改，像「狂風怒號」原本是「海濤狂嘯」；而不少人其實只記得開頭幾句，後面就沒印象了。

▼您記得小學唸過什麼書嗎？（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

以下為《爸爸捕魚去》全文：

風這麼大，

爸爸捕魚去，

為什麼還不回家？

聽狂風怒號，

真叫我們害怕。

爸爸！爸爸！

我們心裡多麼牽掛。

只要您早點兒回家，

就是空船也罷！

我的好孩子，

爸爸回來啦！

你看船艙裡，

裝滿魚和蝦。

努力就有好收穫，

大風大浪不用怕。

快去告訴媽媽，

爸爸已經回家！