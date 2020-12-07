　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美軍兩棲艦隊現身　罕見「穿越菲律賓」進軍南海

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼美軍兩棲艦隊現身南海。（圖／翻攝自「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI））

▲美軍兩棲艦隊現身南海。（圖／翻攝自「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）Twitter）

記者林彥臣／綜合報導

中國北京大學「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）在推特上公布了美軍在南海的最新動態，分別為馬金島號（US WARSHIP 8）兩棲攻擊艦與薩默塞特號（US GOV VESSEL25）兩棲船塢運輸艦兵分兩路進入南海。

曝光的航線圖顯示，馬金島號經台灣南部與菲律賓北部之間的巴士海峽前往南海，薩默塞特號的路線比較特別，從菲律賓海則穿越菲律賓中部，進入南海。

目前尚未掌握這批兩棲戰備群之後的動向，包括是否會在南海進行軍演，或針對中國島礁海域內執行自由航行行動。

資料顯示，該兩棲戰備群還包括兩棲船塢運輸艦聖地牙哥號（USS San Diego LPD-22）及第15海軍陸戰遠征隊，馬金島號則具備操作F35B隱形戰機的能力。

►超強下殺！SK-II青春露3490元

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美軍兩棲艦隊現身　罕見「穿越菲律賓」進軍南海

伊朗媒體報導：以色列特務局「摩薩德」高官遭槍殺　消息尚待證實

英國航母或在日本接受補給　自衛隊表態：有助「對中包圍網」

美澳合作研發空射型「高超音速武器」　1600公里外致命擊殺

牽制中國！日媒爆：「日美法」明年5月無人島進行聯合軍演

傘兵與同袍露營…失蹤7天只剩「頭顱」沖上岸！　身體至今找不到

美軍重組第一艦隊　澳洲有意願成為「重要基地」

首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

吳宗憲再生兩個「王令麟給五千萬」　李朝永像飛龍一樣..羞笑周遊「很幸福」

女兒嗆牛肉麵冠軍店「有夠難吃」 分局長道歉！老闆提告：讓她負責

不給待轉！大富翁遭警「強制直行」　民眾叫警被忽視...怒罵：神經病

李翊君《永遠永遠》《愛不釋手》金曲連發　黃子佼放「34年前錄音帶」：唱歌也不怎麼樣

愛貓離開人世「頭七」回家了？不可思議現象...奴才哭喊好想你

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

美軍兩棲艦隊現身　罕見「穿越菲律賓」進軍南海

伊朗媒體報導：以色列特務局「摩薩德」高官遭槍殺　消息尚待證實

英國航母或在日本接受補給　自衛隊表態：有助「對中包圍網」

美澳合作研發空射型「高超音速武器」　1600公里外致命擊殺

牽制中國！日媒爆：「日美法」明年5月無人島進行聯合軍演

傘兵與同袍露營…失蹤7天只剩「頭顱」沖上岸！　身體至今找不到

美軍重組第一艦隊　澳洲有意願成為「重要基地」

罷王最後一哩路！　小褶車隊將出動掃街「倒宇天光」

桃園越配學習「第二專長」長照中心義剪　讓愛轉不停！

千人見證　台中後憲協會新任理事長林暉智上任

中科輔導新創傳捷報！ 好孕行生醫「精子檢測晶片」獲國家新創獎

美軍兩棲艦隊現身　罕見「穿越菲律賓」進軍南海

UBA／高師跨季5連勝台科大　最後戰屏大尋求達成設定

新竹路上「天窗探半身」！她PO「狂風之都」兜風照　網：打地鼠嗎

臉書只曬吃喝玩樂小心「毒性正能量」！治療師鼓勵PO「失敗履歷」

《全明星》比賽剩2天…邱宇辰腳踝二度扭傷！　痛苦抱腳倒地畫面曝

伊朗媒體報導：以色列特務局「摩薩德」高官遭槍殺　消息尚待證實

帥氣哈士奇洗澎澎形象全滅！崩壞照網友笑翻：根本雪納瑞

軍武熱門新聞

傘兵露營詭失蹤　7天後頭顱沖上岸

伊朗媒體：以色列特務局摩薩德高官遭槍殺　

英航母在日接受補給　自衛隊：有助對中包圍網

美軍兩棲艦隊穿越菲律賓現身南海

美澳研發空射高超音速武器　射程1600公里

牽制中國！日媒：日美法明年5月聯合軍演

美軍重組第一艦隊　澳洲有意願成為重要基地

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

美印太司令證實　解放軍成功試射「航母殺手」彈道飛彈

俄米格-31部署美國門口　20分鐘到阿拉斯加

台灣潛艦國造超強　美記者：8艘可毀大陸入侵艦隊

美專家：2049前台海戰爭機率不大

俄對中出口100具「渦輪軸發動機」

義空軍女新兵遭「邪惡神秘儀式」凌辱！

更多熱門

相關新聞

伊朗媒體：以色列特務局摩薩德高官遭槍殺　

伊朗媒體：以色列特務局摩薩德高官遭槍殺　

伊朗與俄羅斯媒體報導聲稱，3日凌晨一名45歲男子在以色列首都特拉維夫遭到槍殺，死者身分是以色列情報和特勤局（The Institute for Intelligence and Special Operations）摩薩德（Mossad）的高級官員。網路上甚至傳言，這是伊朗報復首席核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）遇刺身亡。不過相關消息都尚未經過證實。

英航母在日接受補給　自衛隊：有助對中包圍網

英航母在日接受補給　自衛隊：有助對中包圍網

美澳研發空射高超音速武器　射程1600公里

美澳研發空射高超音速武器　射程1600公里

傘兵露營詭失蹤　7天後頭顱沖上岸

傘兵露營詭失蹤　7天後頭顱沖上岸

新航證實　新冠疫苗運送將試航

新航證實　新冠疫苗運送將試航

關鍵字：

馬金島號US WARSHIP 8薩默塞特號US GOV VESSEL25東南亞要聞軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

獨／艋舺青山宮遶境驚傳拉窗簾活春宮

加藤鷹再現「金手指30秒神功」！女星親實測嬌喘

吳宗憲8副業超狂「年收數十億」！年終豪發42個月

8樓窗邊跳向雲梯車！男子手滑下墜慘死

吳兆絃就讀「大學科系」現況曝

剪去20cm長髮！網直呼「超清純」　高嘉瑜：先弄頭髮再整理房間

助理爆：羅志祥每週和網美做！周揚青7字酸爆

周揚青首登綜藝「真面目現形」！

身分證拿出來！趣淘漫旅超狂雙12優惠

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

即／高雄女陳屍浴室！同居人嚇壞報警

蔡阿嘎台上唱一半「無預警曝喜訊」！

電影《魔物獵人》涉辱華！　大陸全面下架

持修獲得MAMA新人獎！用英文發表感言

高雄男丟22根菸蒂罰26K！被老婆罵翻…將申訴

更多

最夯影音

更多
首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ

首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ
青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

吳宗憲再生兩個「王令麟給五千萬」　李朝永像飛龍一樣..羞笑周遊「很幸福」

吳宗憲再生兩個「王令麟給五千萬」　李朝永像飛龍一樣..羞笑周遊「很幸福」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面