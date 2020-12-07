美軍兩棲艦隊現身　罕見「穿越菲律賓」進軍南海

▲美軍兩棲艦隊現身南海。（圖／翻攝自「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）Twitter）



記者林彥臣／綜合報導

中國北京大學「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）在推特上公布了美軍在南海的最新動態，分別為馬金島號（US WARSHIP 8）兩棲攻擊艦與薩默塞特號（US GOV VESSEL25）兩棲船塢運輸艦兵分兩路進入南海。

#Latest: The Makin Island ARG entered the #SouthChinaSea, Dec 6.

USS Makin Island (LHD-8) MMSI: 369970689

USS Somerset (LPH-25) MMSI: 369970850 pic.twitter.com/SqZhJe5VZL — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) December 6, 2020

曝光的航線圖顯示，馬金島號經台灣南部與菲律賓北部之間的巴士海峽前往南海，薩默塞特號的路線比較特別，從菲律賓海則穿越菲律賓中部，進入南海。

目前尚未掌握這批兩棲戰備群之後的動向，包括是否會在南海進行軍演，或針對中國島礁海域內執行自由航行行動。

資料顯示，該兩棲戰備群還包括兩棲船塢運輸艦聖地牙哥號（USS San Diego LPD-22）及第15海軍陸戰遠征隊，馬金島號則具備操作F35B隱形戰機的能力。

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