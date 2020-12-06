上交友軟體約約！人妻讚「尺寸比他大」嗨到虛脫：沒遇過這麼久的

▲台南人妻外遇，與小王互傳鹹濕對話，被丈夫抓包後氣得告上法院，法官判小王須賠償30萬元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台南報導

台南一名人夫察覺妻子行為有異，經常藉故離家，還異常冷淡，於是趁著妻子不注意時查探其手機，沒想到竟驚見妻子外遇，還跟對方互傳，「我下次要吃妹妹、你的妹妹」、「摸蛋蛋舒服嗎？」、「你的小頭比他大」、「真的好累，沒遇過這麼久的」等鹹濕對話，氣得人夫一狀告上法院。法院審理後，判小王須賠償人夫30萬元。

人夫指控，他與妻子結婚多年，原本家庭和樂美滿，但沒想到，妻子2019年底卻玩交友軟體結識小王，自此開始異常冷淡，並時常藉故離家，他認為事有蹊蹺，於是查探妻子手機，沒想到卻驚見2人互傳鹹濕對話，氣得當下將小王約出談判，而對方也坦承2人有發生3次性行為。

人夫還提到，對話內容中，妻子曾多次提及小孩，以及要到婆婆家拿信等，顯見小王知道妻子有婚姻關係，而他發現2人姦情後也與妻子離婚，但其身心仍受到極大痛苦，於是憤而向小王提告求償。

對此，小王不否認姦情，坦承他與女方是透過交友軟體認識，而對於人夫所提出的對話內容截圖及2人對質錄音檔並不爭執，僅對求償金額感到壓力大，自己沒有能力償還，因此希望法官駁回人夫之訴。

不過，法官審理時勘驗對話，發現內容提及，「聞著被子上你的味道，覺得難過」、「緊比較好、什麼很優」、「我下次要吃妹妹、你的妹妹」、「我都還沒親你的胸部呢、那摸蛋蛋舒服嗎？」、「今天弄你屁屁，你會討厭嗎？手指放進去時」、「可我覺得你的小頭比他大」、「不過，如果我真的恢復運動習慣，你會更性福」、「可是真的好累，沒遇過這麼久的」、「老公」、「那是沒機會過夜，不然你可能很難下床囉」等語，認定小王嚴重侵害人夫配偶權，判他須賠償人夫30萬元。全案可上訴。

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