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色臨演裝皮卡丘！埋正妹胸口「摩擦生電」　還摟腰緊貼…她秒嚇瘋

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▲▼寶可夢遊行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲色臨演裝成皮卡丘對女子性騷擾，法官判刑4個月。（資料照／記者蔡玟君攝）

記者陳韻如／台北報導

台北一名正妹網紅在夜店結識宋姓臨時演員，結束後便與幾名好友相約茶餐廳續攤，孰料，宋男竟色心大起，假裝自己是皮卡丘，把整個臉埋進網紅胸部摩蹭，還摟腰強吻，氣得網紅當場報警提告。法院審理後，依性騷擾罪判宋男4個月徒刑。

判決指出，網紅小潔（化名）2019年8月1日晚間跟朋友到夜店玩，期間被2名男子搭訕，雙方相談甚歡，結束後便又相約茶餐廳續攤，而過程中2男又找來了宋男及其他2名友人一同聊天坐陪。孰料，宋男見到小潔美色，便藉口換位置，將小潔一把抱起，但因當時小潔並未拒絕，又繼續與大夥聊天，讓宋男認為有機可乘。

在聊天過程中，因小潔提出想要1隻皮卡丘娃娃，宋男一聽便假裝自己是皮卡丘，接著整個臉埋進小潔胸部「鑽來鑽去」，小潔當下被嚇得花容失色，立刻出言制止，「不要鬧」。

沒想到，宋男竟不肯罷休，還不斷向前摟住小潔腰部，甚至還用嘴巴要餵小潔吃薯條，小潔不斷閃躲大喊，「不要」、「不要鬧了」，而宋男還不以為意問小潔，「信不信我會親你」，小潔當下立刻指著監視器喊，「監視器有在拍」等，宋男才稍稍作罷，但過沒多久，宋男仍直接親了上去，讓小潔氣得當場飆罵痛斥，並立刻報警。

然而，宋男到案不斷否認犯行，還辯稱自己當時酒醉，且有精神疾病，卻未提出任何證明，法官最後仍依性騷擾罪刑判宋男4個月徒刑，得易科罰金12萬元。宋男事後不服提出上訴，二審法官認為，當時小潔出言制止時，宋男還會收手，因此難以認定他有因為酒醉而降低辨識能力，且他犯後態度不佳，始終不願認錯，造成小潔身心受到極大創傷，認定一審原判合理，駁回上訴。全案確定。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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