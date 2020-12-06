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台南喪命女童常參與廟會　親友：有時扛大轎，她沒媽媽才跟著爸爸

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台南女童跟廟會活動喪命，爸爸拭淚。（圖／東森新聞）

▲女童爸爸坐在殯儀館，他在窗戶旁靜靜看著遠方，手裡拿著衛生紙，不時低頭擦眼淚。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台南市白河區中正路前廟會活動發生小貨車火警，造成8歲鄭姓小二女童逃生不及被燒死。女童親友說，她參與很多次廟會活動，「這次是我們廟裡的活動，出去跟著煙火車，怎麼知道會這樣。」校長也說，女童人緣好也很乖巧，沒想到年輕生命就這樣劃下句點。

高雄彌陀舊港三千宮舉行廟會遶境活動，進香隊伍5日上午行經台南白河湄洲宮，不料押隊的「炮車」在經過中正路時卻突然起火燃燒，車上包含41歲鄭女父親共6位大人全跳車逃生，女童則逃生不及受困在炮車後斗，強烈的火勢隨即讓整輛全面陷入火海。

▼事發時整輛小貨車陷入火海。（圖／翻攝臉書「我是東山人」）

▲▼台南白河廟會小貨車起火，8歲女童成焦屍。（圖／翻攝臉書「我是東山人」）

▲▼台南白河廟會小貨車起火，8歲女童成焦屍。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼女童逃生不及命喪火窟。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼台南白河廟會遶境小貨車起火，女童成焦屍。（圖／記者吳奕靖攝）

鄭爸爸後來拿著棉被衝回現場要滅火，但火勢實在太猛烈，被旁人拉開並等消防隊到場。警消指出，他們獲報趕到現場時，鄭爸爸無助地跪在地上，哭喊「我的女兒還在車上」，請求他們趕快救人，不幸的是火焰撲滅後，鄭小妹已被燒成焦屍。

事發後，鄭爸爸在家人的攙扶下走進殯儀館，他在窗戶旁邊靜靜看著遠方，手裡拿著衛生紙，不時低頭擦眼淚。女童喪命的消息傳回老家，親友都相當不捨。《東森新聞》報導，親友說，女童很乖是單親，沒有母親才會跟著父親，都會跟爸爸出去，參與很多次廟會活動，有時扛大轎，「這次是我們廟裡的活動，出去跟著煙火車，怎麼知道會這樣。」

女童的伯父透露，女童和爸爸相依為命，爸爸以打零工維生，平時有工作就把女童帶回老家，給阿公和叔叔照顧。得知女童發生意外，校方也很震驚，校長說，她身心狀況都正常，人緣也不錯、乖巧，唯一比較特別的是身型較瘦小。檢方相驗女童死因為「意外死亡」，車上6名大人訊後全數請回，起火原因仍待火調人員進一步釐清。

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