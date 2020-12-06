只沾煉乳吃膩了！老饕狂推「草莓最佳沾醬」　加海鹽竟會變更甜

▲草莓有多種變化性吃法。（示意圖／記者謝承恩攝）



記者黃可昀／綜合報導

又到了草莓盛產的季節，不少人假日會安排到苗栗大湖採草莓的行程，但草莓到底要怎麼吃才最能凸顯它的美味？一名男子發問，「草莓除了加煉乳...還有什麼吃法？」貼文一出就吸引不少老饕分享，其中呼聲最高的就是百搭沾醬，香甜滋味讓很多人直呼比煉乳還搭！

原PO在臉書社團「爆廢1公社」貼出他剛採回來的整箱草莓，當季的草莓又紅又飽滿，彷彿隔著螢幕都能聞到香味，旁邊還擺著草莓最佳沾醬「煉乳」，雖然兩者搭在一起吃能將美味提升到新境界，但他仍相當好奇，除了煉乳以外，還有什麼內行吃法讓他換換口味？

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▲最大眾的吃法就是沾煉乳。（圖／翻攝自爆廢1公社）



最多人推薦的就是沾「巧克力醬」，直接把市售巧克力醬擠在草莓上可增添濃郁香味，也可中和草莓的酸味，升級版吃法則是用竹籤串起草莓，裹上一層融化的巧克力後再迅速泡入冰水，類似糖葫蘆的做法，「巧克力加草莓，草莓先串在長型牙籤裹上厚厚的巧克力醬」、「沾榛果巧克力醬」。

其他人也提到不同沾醬，都是以甜的口味居多，「蜂蜜、糖粉、巧克力、果糖」、「優格」、「沾豐年果糖試試，好吃」、「沾糖粉才是王道」。還有網友提到少見的「鹹」吃法，加入鹹的調味料更能帶出草莓本身的甜味，「沾海鹽會更甜」、「沾細玫瑰鹽」、「加紅色梅粉」、「加梅粉會變很甜」。