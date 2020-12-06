快訊／新增22名境外移入！陳時中親自主持指揮中心下午2時記者會

▲中央流行疫情指揮中心陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布新增22例境外移入，將在下午2點召開記者會，因昨日晚間爆發確診外籍移工的接觸者逃跑，透過幾個訊息發現足跡位於台北、桃園，警政署緊急找人之外，指揮中心也馬上召回同批宿舍移工，下午也將由指揮官陳時中親自主持並說明追蹤後續。

案688（印尼30多歲女性移工），匡列47名接觸者，當時都一起住在桃園大園區三民路的某宿舍，但指揮中心昨晚間宣布其中１名越南籍移工逃跑，而46名裡面，有１名已確診（案695），1名疑似，今日已再次採檢。

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該批移工同住的宿舍已經2人染疫，目前指揮中心也緊急召回當時移工，由於部分接觸者已經進入案家，所以指揮中心也在第一時間積極聯絡。

案688是11月13日來台工作，28日檢疫期滿後由仲介安排至宿舍自主健康管理，30日離開，因雇主要求於12月1日由仲介安排至醫院自費採檢，4日檢出陽性確診，Ct值為32。而案6951月14日入境，28日完成檢疫，29日進入宿舍，研判這兩人 僅有1天（11/29）接觸。

據指揮中心掌握，11/29之前該批移工都住在桃園市大園區三民路某宿舍，住宿形式是大通舖、只有一間廁所，案688在11/30 離開，其他移工全數前往體檢，後續移動到桃園市桃園區春日路的宿舍，因此指揮中心也緊急召回11/30~12/4之間春日路宿舍的移工，相關疫調和檢驗結果，待指揮中心說明。

