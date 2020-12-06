　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／新增22名境外移入！陳時中親自主持指揮中心下午2時記者會

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布新增22例境外移入，將在下午2點召開記者會，因昨日晚間爆發確診外籍移工的接觸者逃跑，透過幾個訊息發現足跡位於台北、桃園，警政署緊急找人之外，指揮中心也馬上召回同批宿舍移工，下午也將由指揮官陳時中親自主持並說明追蹤後續。

案688（印尼30多歲女性移工），匡列47名接觸者，當時都一起住在桃園大園區三民路的某宿舍，但指揮中心昨晚間宣布其中１名越南籍移工逃跑，而46名裡面，有１名已確診（案695），1名疑似，今日已再次採檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該批移工同住的宿舍已經2人染疫，目前指揮中心也緊急召回當時移工，由於部分接觸者已經進入案家，所以指揮中心也在第一時間積極聯絡。

案688是11月13日來台工作，28日檢疫期滿後由仲介安排至宿舍自主健康管理，30日離開，因雇主要求於12月1日由仲介安排至醫院自費採檢，4日檢出陽性確診，Ct值為32。而案6951月14日入境，28日完成檢疫，29日進入宿舍，研判這兩人 僅有1天（11/29）接觸。

據指揮中心掌握，11/29之前該批移工都住在桃園市大園區三民路某宿舍，住宿形式是大通舖、只有一間廁所，案688在11/30 離開，其他移工全數前往體檢，後續移動到桃園市桃園區春日路的宿舍，因此指揮中心也緊急召回11/30~12/4之間春日路宿舍的移工，相關疫調和檢驗結果，待指揮中心說明。
 

ET快訊
爆「每周和網美做一次」　羅志祥助理144字回應了
獨／淡出演藝圈2年！男星當「私人教練」近況曝光
快訊／新增22確診！陳時中14:00記者會親上火線說明
28歲媽打疫苗亡　有這「4症狀」快就醫！死亡率近100％
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「臉書上才有兄控鹹酥雞姐」　IG超難用？10年用戶曝唯一好處

羅志祥大動作洗白！他質疑「當紅時都不說？」　網曝2原因：真慘

台鐵往宜花路線斷「8日搶修無望」　客運今開1972班次疏運

奇美醫長照暨失智症照護國際研討會　台日荷共享智慧長照運用契機經驗

怨1/1生日超爛！元旦寶寶吐「5點辛酸」　苦主：12/30才是最慘

猴硐走山台鐵搶修困難！　林佳龍：通車日延後一周最快要12/13

快訊／新增22名境外移入！陳時中親自主持指揮中心下午2時記者會

空拍路口防車禍！無人機結合AI畫「熱點圖」　紅點標示高危險人車

蓮霧味美汁多！達人傳授4秘訣挑出「果肉質地密實甜度高」

28歲媽打疫苗心肌炎喪命　這「4症狀」快就醫！死亡率近100％

南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

《未來媽媽》郭書瑤「害怕結婚」聽了超有感！　禾浩辰沒共識：妳不夠愛我..她心碎哭慘

蘋果認了iPhone 11觸控有問題！可免費維修...網：難怪常不聽使喚

27歲兒子砸百萬開餐廳　梁佑南激動大罵：癡人說夢

辣麼好吃？牛排嗑一半背後火燒厝　台中男「淡定咬幾口」再逃：有點餓

台南白河廟會遶境「貨車遭火噬」　6大人全跑光！留8歲女童成焦屍

集各界善心！3歲眼癌童赴日治療　機場「開心揮手」嬤：他每天期待

霸占車位後消失2天稱「圖個方便」　見記者採訪...友人嗆：我新聞前輩

父母一時氣話「早知道別生！」　孩子記住傷痛：讓媽感到失望

羅志祥「沒搶歐弟女友」洗18年黑歷史！　大和解孫德榮…私訊攤牌：為什麼不要我

「臉書上才有兄控鹹酥雞姐」　IG超難用？10年用戶曝唯一好處

羅志祥大動作洗白！他質疑「當紅時都不說？」　網曝2原因：真慘

台鐵往宜花路線斷「8日搶修無望」　客運今開1972班次疏運

奇美醫長照暨失智症照護國際研討會　台日荷共享智慧長照運用契機經驗

怨1/1生日超爛！元旦寶寶吐「5點辛酸」　苦主：12/30才是最慘

猴硐走山台鐵搶修困難！　林佳龍：通車日延後一周最快要12/13

快訊／新增22名境外移入！陳時中親自主持指揮中心下午2時記者會

空拍路口防車禍！無人機結合AI畫「熱點圖」　紅點標示高危險人車

蓮霧味美汁多！達人傳授4秘訣挑出「果肉質地密實甜度高」

28歲媽打疫苗心肌炎喪命　這「4症狀」快就醫！死亡率近100％

雙城媒體介紹「誰是林子偉？」　讚守備打造自有品牌

270度賞夕陽、星空！陽明山仙境中迎曙光「耶誕、跨年」活動曝光

「臉書上才有兄控鹹酥雞姐」　IG超難用？10年用戶曝唯一好處

可動模型吉普車只要1,400元！樂高又來謀殺父母荷包啦！

西甲／內馬爾公開招募梅西　巴薩主席：他離隊有好處

快訊／台中龍井車禍！小貨車碰撞機車　1男1女噴飛命危

落跑越南移工尋獲　蘇貞昌：再次集中檢疫做到安全

拯救海洋！民間企業攜手民代淨灘　率百人清出500公斤廢棄垃圾

羅志祥助理144字慌張發聲了！　「貼出我對話的人為何要這樣」

交往15歲女友不到3星期！男大生「啪2次就分手」　她提告後身亡

直擊「低胸魚販」阿澎網友暴動　母親：還沒看過她交男朋友！

生活熱門新聞

快訊／28歲媽打疫苗過世！　夫悲痛發文：2020是我最痛心的一年

網抵制「性騷擾巧克力」　桂冠回應

案688恐爆群聚！室友確診1人逃逸

即／找到人了！曾同住確診病例　越南逃逸移工萬華尋獲

案688同宿越南移工逃逸！陳時中公布足跡

三款紅標米酒分不清　　網推：這瓶最香

新增22名境外移入！指揮中心下午2時記者會

28歲媽打疫苗病逝！大伯慟：別當白老鼠

北台低溫探14度　3大降雨熱區曝

28歲媽打疫苗心肌炎喪命　醫曝死亡率近100％

台鐵司機救600人　英雄事蹟驚人

被嗆飄鹹魚味　牛肉麵名店堅持告

入冬新低溫13.3度！北部繼續下整周　北北基宜防豪雨

小二數學「答案對」卻錯了！　家長抱怨老師死板

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

羅志祥助理IG私訊流出…爆「主任每周跟網美做」

蔡阿嘎台上唱一半「無預警曝喜訊」！

8歲女童陪爸遶境成焦屍！主委：怎會偷帶小孩來

身分證拿出來！趣淘漫旅超狂雙12優惠

吳宗憲8副業超狂「年收數十億」！年終豪發42個月

周揚青首登綜藝「真面目現形」！

男子不會用Google Map　竟失去姻緣！

助理爆：羅志祥每週和網美做！周揚青7字酸爆

羅志祥助理私訊疑流出　硬起來提告...三聯單曝光.

外甥女養10年變小三　人妻崩潰離婚

首次見面就上床！女友身分曝光他崩潰

他2小時抽22根菸…事後收到22張罰單！檢舉人爽賺4萬6

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

女霸占車位2天　民宿老闆娘擋車反制

快訊／28歲媽打疫苗過世！　夫悲痛發文：2020是我最痛心的一年

更多

最夯影音

更多
南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風
《未來媽媽》郭書瑤「害怕結婚」聽了超有感！　禾浩辰沒共識：妳不夠愛我..她心碎哭慘

《未來媽媽》郭書瑤「害怕結婚」聽了超有感！　禾浩辰沒共識：妳不夠愛我..她心碎哭慘

蘋果認了iPhone 11觸控有問題！可免費維修...網：難怪常不聽使喚

蘋果認了iPhone 11觸控有問題！可免費維修...網：難怪常不聽使喚

27歲兒子砸百萬開餐廳　梁佑南激動大罵：癡人說夢

27歲兒子砸百萬開餐廳　梁佑南激動大罵：癡人說夢

辣麼好吃？牛排嗑一半背後火燒厝　台中男「淡定咬幾口」再逃：有點餓

辣麼好吃？牛排嗑一半背後火燒厝　台中男「淡定咬幾口」再逃：有點餓

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面