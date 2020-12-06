中正大學與國合會簽約　首開全英語「數位學習碩士專班」

▲中正大學與國合會簽約，中正校內主管、國合會及外交部貴賓也蒞臨一同見證合作簽署典禮。（圖／中正大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中正大學日前與財團法人國際合作發展基金會簽署合作備忘錄，雙方同意設立全台第一個全英語「教育專業與學校領導數位學習碩士專班」。中正大學指出，該數位學習碩士專班預計於111學年度開始招生，專門為友邦及友好國家公教人員提供在職進修管道，同時增進台灣國際影響力。

中正大學校長馮展華說，中正大學近年大力發展國際學程，此次是第一次嘗試以數位學習碩專班招收國際學生，也期盼未來雙方能另發展社科、理工領域合作。國和會秘書長項恬毅則表示，國合會推動外籍生獎學金計畫已22年，感謝中正大學過去提供相當多的實質協助，相信雙方開設數位學習碩專班，對無法長期至海外進修的友邦及友好國家中高階公教人員來說，是一個新管道，也是在台學習、認識台灣的最佳機會。

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▲中正大學校長馮展華（右）與國和會秘書長項恬毅（左）代表簽約，成立全台第一個全英語「教育專業與學校領導數位學習碩士專班」，未來專門提供各邦交國中高階公教人員跨海數位進修，增進台灣影響力。（圖／中正大學提供）

教育學院院長李奉儒指出，受到今年疫情影響，促使中正與國合會的合作轉型，此次「教育專業與學校領導數位學習碩士專班」將採用遠距教學，要讓台灣友邦與友好國家的在職中高階行政人員、主管及教師，能克服時空障礙持續自我進修。該數位學習碩專班的課程設計與教學方向，除了增進教育領導、管理、國家人力資源發展等專業知能，也推動公教人員終身學習素養。

目前中正大學「教育專業與學校領導數位學習碩士專班」預計向教育部申請30個招收名額，並經教育部審核同意後於111學年度招生。李奉儒提到，目前規劃友邦與友善國家公教人員錄取後，須修畢12門課及完成碩士論文共28學分，才能取得碩士學位。

中正大學也說，在102年加入國際高等教育合作聯盟後，當年即由該校教育學院創辦全英語授課「教育領導與管理發展國際學位學程」，提供友邦與友好國家優秀學子申請入學。中正指出，該學位學程每年申請人數從初期僅十餘位，已增加至近年百餘位申請生，此外，該學程培育的畢業校友中，有36名校友大多返回如貝里斯、聖文森、印尼、所羅門、馬來西亞、菲律賓等母國任教、擔任中小學主管或持續進修等，可見該學位學程在友邦與友善國家的教育領域人力市場中，相當具有競爭力。

