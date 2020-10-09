視障弟第1次「自己走回家」！連過3馬路超驚險　哥偷跟後面大爆汗

記者曾筠淇／綜合報導

知名YouTuber「P歪」時常分享與視障弟弟睿子的日常生活，日前他偷偷跟在睿子後面，一起從學校徒步走回家，雖然這段路程才大約10分鐘左右，但這可是睿子的「第一次」。而幸運的是，雖然睿子在回家途中不時會停下腳步，讓P歪不禁冷汗直流，但最終還是平安到家，挑戰大成功！

P歪在影片中說道，因為媽媽當天不在台中，所以無法載睿子回家，而他也沒辦法載，「所以，他（睿子）今天要自己走回家，第一次。」家裡離學校的路程大約是10分鐘左右，P歪表示，他很希望讓睿子體驗看看自己一個人回家是什麼感覺，不過由於還是不太放心，所以便偷偷跟在後頭、默默護送對方。

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▲▼睿子第一次自行回家。（圖／P歪授權引用）

其實睿子是知道路的，只是P歪主要還是擔心過馬路會比較危險。P歪提到，視障者其實很厲害，雖然無法辨別前方是綠燈還是紅燈，但卻可以用耳朵聽看看有沒有車子的聲音，只是前提是，車輛也必須遵守交通規則、不亂闖紅燈。

P歪形容睿子，「走路很僵硬，像僵屍一樣」，應該對於首次徒步回家非常緊張。在回家過程中，P歪發現，睿子竟會不時停下來或放慢速度，讓他一度以為自己的「跟蹤行徑」被發現了。

▲睿子回家一共經過了3個馬路口。（圖／P歪授權引用）

回家的路上一共經過了3個馬路口，第1個路口正好有機車在待轉，第2個路口則有汽車在倒車，到第3個路口時雖然沒車，但睿子則忽然停下腳步喬餐袋，所幸都只是有驚無險。P歪也興奮表示，他覺得睿子很幸運，因為「他（睿子）只要走到路口，就會綠燈欸！」

兩人好不容易走到家了，P歪便趕緊呼喊睿子的名字並逗趣的喊了聲「喵～」大讚對方很勇敢也很厲害。而睿子也分享了自己的心得，他原本以為會經過很多個紅綠燈，結果居然也才3個而已，「比我想像中簡單欸！」最後，睿子也打電話向媽媽報平安，成功完成這趟15分鐘的「自行回家」大任務。

▼挑戰成功！（圖／P歪授權引用）

本文經「P歪」授權引用