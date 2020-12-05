政大日文才女嫁小2歲零工男！為愛辭職顧2女卻遭殺害　狠前夫收押

▲政大才女為愛辭職嫁給零工男卻反遭殺害，家屬悲痛不已。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲、陳韻如／台中報導

35歲陳姓男子與宮姓前妻離婚後，為了孩子監護權爆發口角，11月29日憤而將宮女殺害後，將屍體裝箱並丟棄至大坑山區。據了解，宮女大陳男2歲，擁有政大日文系的高學歷，過去曾在台中知名機械公司任職，之後為愛辭去工作，嫁給打零工維生的陳男，但仍利用照顧孩子及處理家務空檔兼職日文翻譯，可說是相當有才，但如今卻慘死陳男手下，讓人不勝唏噓。

據調查，曾在機械公司任職，婚後離職專門照顧孩子，並在翻譯前輩的推薦下，活用在政大日文系所學兼職翻譯，每天利用照顧孩子、處理家務的空閒時間翻譯，於2018年出版首本工具譯書。

▲宮女利用帶孩子、處理家務之餘，兼職進行翻譯工作。（圖／翻攝臉書）

當時宮女還開心的在臉書上發文，除了感謝前公司的磨練，以及前輩分享資源之外，也透露了翻譯當下照顧孩子及家務的艱辛，但她仍堅持運用所學陸續翻譯了5本工具書，期許自己能幫助更多想學習機械的人，讓他們可以輕鬆入門，而文末還寫下，「希望之後每個看似苦難的許多挑戰，也都像這樣成為自己寶貴的經歷。」

豈料，宮女近日與陳男感情生變協議離婚，但離婚不到一個月2人就為了女兒監護權多次爭吵，11月29日當天，2人再度起爭執，陳男盛怒之下，拿出球棒朝著宮女後腦猛敲，隨後再持菜刀朝她狂砍數十刀，直到宮女氣絕才停手。

直到宮母11月30發現不對勁報警，但警方上門卻一無所獲，而陳男眼見住處不再安全，2日當天中午11時即出門棄屍；3日中午12時警方第二次上門搜查，並在住家大門、浴室處發現血跡反應，陳男見賴不掉，這才坦承殺妻，警方隨後也於3日晚間尋獲宮女遺體，讓家屬悲慟不已。

▲陳男棄屍過程全被監視器畫面拍下。（圖／記者鄧木卿翻攝）

台中地檢署4日深夜聲請羈押，而法官徹夜審理，認為陳男惡性重大，且還棄屍、清理殺人現場等湮滅證據等疑慮，5日清晨裁准羈押、禁見。

由於過往類似案件倘若確定僅1人犯案，通常收押即可，但此次檢方罕見聲押禁見，並獲法院裁准；法院也指出，禁見理由為有滅證之虞，但因偵查中不便說明。法界人士表示，若陳嫌將案情細節坦承交代清楚，即使有共犯，也不會禁見，如此顯見陳嫌沒有清楚交代犯案過程，再加上警方從現場跡證研判，可能另外有人協助，才會禁見。

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