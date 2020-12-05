「蛋殼公寓」租戶被房東硬趕　放火燒房間隨後跳樓

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸「蛋殼公寓」近日傳出憾事，廣州一名租客因被房東強制清房，放火燒了房子，接著從18樓跳下。據陸媒報導，該名租客剛從大學畢業，還未找到工作。

該名租客9月與蛋殼簽下租房契約及「租金貸」，貸款為一年，但接著蛋殼就出了資金問題，想退房解約也沒錢歸還，房東因為收不到蛋殼的房租，於是要求租客一星期之內搬走。

▼蛋殼公寓風光在紐約證交所上市。（圖／NYSE）



該名租客的室友表示，3日凌晨晚間房間一直在冒煙，大家都被嚇醒了，馬上報警求助，警方很快就趕到現場，火勢並沒有擴散，但大家卻發現有一名租客不見人影，最後才發現已經跳樓了，「很多人都說，他是因為被房東強制清房，氣不過才放火燒了房子。」

「蛋殼公寓」為大陸網路租房平台，今年在紐約證交所上市，號稱管理大陸各城市超過40萬戶的租房，採用「長收短付」模式經營，要求租客一次繳納一季、半年，甚至一整年的房租，但在支付款項給房東時，卻採用月付的模式。

「蛋殼公寓」的經營模式在正常情況下沒有太大問題，但今年卻突然爆出資金斷鏈事件，導致許多房客繳了長期的租金之後，房東卻收不到租金，一直收不到房租的房東只好將租客趕走，引發許多社會問題。

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▼廣州傳出有租戶放火燒房後跳樓。（圖／翻攝微博）





