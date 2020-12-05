2.1億全捐給鄰居！她過世留高額遺產　鎮長接通知大震驚

▲夫妻倆雙雙去世後，留下高額遺產給當地居民。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／編譯

德國某社區一名81歲年邁婦人去年過世，令人感到的是，她把帶不走的620萬歐元遺產（約新台幣2.1億元）全都留給鎮上居民，讓得知此事的鎮長相當震驚。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，81歲婦人芮納特（Renate Wedel）自1975年與丈夫阿爾弗雷德（Alfred Wedel）同住，在德國中部黑森邦瓦爾德索爾姆斯市鎮過日子。據了解，阿爾弗雷德生前做股票賺進許多錢，於2014年早一步離開人世，芮納特則是在2016年住進法蘭克福長者照護機構，並於2019年12月過世。

夫妻倆雙雙去世後，留下高額遺產，但遺產繼承人芮納特的家屬也已經不在人世。到了今年4月初，該鎮接獲銀行通知，這才得知芮納特把銀行存款、股票及貴重物品等贈與該鎮，讓鎮長海涅（Bernd Heine）感到相當吃驚，直說「一開始，我以為這種事根本不可能發生。」

除了620萬歐元之外，市鎮當局也繼承一棟房產，因原定繼承人不想繳納房屋修繕等相關費用拋棄繼承。目前已知620萬歐元遺產必須用於社區機構與基礎建設，依據海涅的說法，修建自行車道及幼兒園都需要相關經費支出，而鎮上居民已經有初步想法，建議能把錢花在修建戶外泳池、大眾交通運輸及兒童相關設施。

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